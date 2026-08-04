Çorum FK’dan Hollanda çıkarması! AZ Alkmaar’ın Portekizli stoperi imzayı attı

Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi savunmasını Alexandre Penetra ile güçlendirdi.Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Alexandre Penetra'nın kadroya katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, AZ Alkmaar forması giyen profesyonel futbolcu Alexandre Penetra’yı kadrosuna katmıştır. 2001 doğumlu Portekizli stoper Alexandre Penetra, Avrupa’nın en önemli futbol akademilerinden biri olan Benfica Seixal Akademisi’nde yetişmiştir. Kariyerinde Famalicao ve AZ Alkmaar formaları giyen Penetra, Portekiz’in U15, U16, U18 ve U21 milli takımlarında forma giymiş, U21 Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biri olmuştur. Penetra, bu sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası sevinci yaşamıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.