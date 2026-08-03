Araya trafik polisleri girdi! Niğde’de iki kadın saç saça kavga etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Niğde’de kaldırımda yürüyen iki kadın arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınları ayırmak için trafik polisleri müdahale etti.
Niğde’de Doktor Sami Yağız Caddesi’nde tartışan iki kadın, kısa süre sonra saç saça baş başa kavga etmeye başladı.
Olay, sabah saatlerinde, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüdü, kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Durumu gören trafik polisleri, olaya müdahale edip tarafları ayırdı. Polis ekiplerinin sakinleştirdiği kadınlar, bölgeden uzaklaştırıldı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.