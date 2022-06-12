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Yerel Yalova'da konteyner gemisinde yangın çıktı
Yerel

Yalova'da konteyner gemisinde yangın çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bulunan konteyner gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 13:43:00 -
Yalova'da konteyner gemisinde yangın çıktı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Altınova tersaneler bölgesinde boş vaziyette bulunan SIYA isimli konteyner gemisinin makine dairesinde yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangının Nene Hatun gemisi, Şark römorkörü ve kara itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bilgisine yer verildi.

 

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