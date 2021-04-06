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Eğitim Yalova'da ilkokullarda uzaktan eğitime geçildi
Eğitim

Yalova'da ilkokullarda uzaktan eğitime geçildi

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında resmi ve özel okulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yarından itibaren uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:04:00 -
Yalova'da ilkokullarda uzaktan eğitime geçildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda, ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları/sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. sınıflar hariç resmi ve özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarının 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi."

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