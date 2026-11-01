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Ünlü türkücü Kubat resmen eridi! Son halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

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Ünlü türkücü Kubat resmen eridi! Son halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

5 ayda 20 kilo veren Kubat’ın son hali, “Beyaz’la Joker” programında Beyazıt Öztürk’ü şaşırttı. Ünlü şarkıcının, değişimiyle ilgili Beyaz’a verdiği yanıt dikkat çekti.

#1
Foto - Ünlü türkücü Kubat resmen eridi! Son halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Kubat, Beyaz’ın şaşkınlığı üzerine “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” yanıtını verdi. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu “Beyaz’la Joker” programındaki son haliyle dikkat çekti.

#2
Foto - Ünlü türkücü Kubat resmen eridi! Son halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Beş ayda 20 kilo veren şarkıcının değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Beyaz’a Kubat’ın yanıtı da dikkat çekti.

#3
Foto - Ünlü türkücü Kubat resmen eridi! Son halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Programda Kubat’ın son halini gören Beyazıt Öztürk, “Bu inanılmaz bir şey ya” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kubat ise değişimiyle ilgili olarak, “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” yanıtını verdi.

#4
Foto - Ünlü türkücü Kubat resmen eridi! Son halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Beş ayda 20 kilo veren Kubat’ın zayıflama sürecinde spor, yürüyüş ve diyete düzenli şekilde devam ettiği belirtildi. Şarkıcının değişimi, programın izleyicilerinin de dikkatini çekti.

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