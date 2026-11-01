500 çiftçi 1700 dekar alanda harıl harıl üretiyor! Bu ürün için kapılarında kuyruk oldular
Coğrafi tescil işaretli Erciş lahanasının hasadı başladı; ilçede 500 çiftçi yaklaşık bin 700 dekar alanda üretim yapıyor. Tanesi 100 TL'ye satılan lahana Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır gibi çevre illere gönderilerek çiftçilerin kazanç kapısı oluyor. Van'ın Erciş ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Erciş lahanasının hasadına başlandı. İri yapısı ve lezzetiyle öne çıkan, nesilden nesile aktarılan ata tohumlarıyla yetiştirilen lahanalar, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.