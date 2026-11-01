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500 çiftçi 1700 dekar alanda harıl harıl üretiyor! Bu ürün için kapılarında kuyruk oldular

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500 çiftçi 1700 dekar alanda harıl harıl üretiyor! Bu ürün için kapılarında kuyruk oldular

Coğrafi tescil işaretli Erciş lahanasının hasadı başladı; ilçede 500 çiftçi yaklaşık bin 700 dekar alanda üretim yapıyor. Tanesi 100 TL'ye satılan lahana Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır gibi çevre illere gönderilerek çiftçilerin kazanç kapısı oluyor. Van'ın Erciş ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Erciş lahanasının hasadına başlandı. İri yapısı ve lezzetiyle öne çıkan, nesilden nesile aktarılan ata tohumlarıyla yetiştirilen lahanalar, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

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Foto - 500 çiftçi 1700 dekar alanda harıl harıl üretiyor! Bu ürün için kapılarında kuyruk oldular

Yaklaşık 500 çiftçinin bin 700 dekar alanda üretimini yaptığı Erciş lahanasının tanesi 100 liradan alıcı buluyor. Erciş'te her yıl haziran ayında toprakla buluşturulan lahana fidelerinin hasadı ekim ayında gerçekleştiriliyor. İlçede geniş tarım arazilerinde yetiştirilen lahanalar, büyüklükleriyle dikkat çekiyor. Hasat edilen ürünler başta Van olmak üzere Bitlis, Ağrı ve Iğdır'ın yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

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Foto - 500 çiftçi 1700 dekar alanda harıl harıl üretiyor! Bu ürün için kapılarında kuyruk oldular

Tanesi yaklaşık 100 liradan satılan Erciş lahanası, mutfaklarda özellikle sarma ve turşu yapımında kullanılıyor. Yıllardır ailesiyle birlikte lahana üretimi yapan çiftçi Samet Kızılkaya, üretimin kendileri için bir aile geleneği olduğunu belirtti. Lahana yetiştiriciliğinin dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kaldığını anlatan Kızılkaya, üretimde ata tohumlarını kullandıklarını söyledi.

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Foto - 500 çiftçi 1700 dekar alanda harıl harıl üretiyor! Bu ürün için kapılarında kuyruk oldular

Erciş lahanasının lezzeti ve büyüklüğüyle diğer bölgelerde yetiştirilen lahanalardan ayrıldığını ifade eden Kızılkaya, tohumları kendilerinin yetiştirip ekimini de kendilerinin yaptığını dile getirdi. Ağrı, Tatvan, Bitlis, Van, Muradiye ve Çaldıran başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden sipariş aldıklarını belirten Kızılkaya, özellikle Diyarbakır'da Erciş lahanasına yoğun talep olduğunu kaydetti. Kızılkaya, Erciş lahanasının coğrafi işaretle tescillendiğini de hatırlatarak ürünün ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

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