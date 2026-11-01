500 çiftçi 1700 dekar alanda harıl harıl üretiyor! Bu ürün için kapılarında kuyruk oldular

Erciş lahanasının lezzeti ve büyüklüğüyle diğer bölgelerde yetiştirilen lahanalardan ayrıldığını ifade eden Kızılkaya, tohumları kendilerinin yetiştirip ekimini de kendilerinin yaptığını dile getirdi. Ağrı, Tatvan, Bitlis, Van, Muradiye ve Çaldıran başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden sipariş aldıklarını belirten Kızılkaya, özellikle Diyarbakır'da Erciş lahanasına yoğun talep olduğunu kaydetti. Kızılkaya, Erciş lahanasının coğrafi işaretle tescillendiğini de hatırlatarak ürünün ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu vurguladı.