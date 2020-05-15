  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Yalova’da 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası’nın startı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile birlikte verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:40:33 -
Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Yalova’da 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası’nın startı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile birlikte verildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da tören düzenlenmeden gerçekleştirilecek. Bayram kapsamında kutlanan Gençlik Haftasının startı da verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gençlik merkezi müdürleri ile bir grup gencin katılımı ile gerçekleştirilen tören Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Mehmet Kalyon tarafından anıta çelenk sunulması sonrasında ise saygı duruşunda bulunularak, İstiklal marşı okundu. Sosyal mesafe kuralına uyulan ve katılımcıların hepsinin maske taktığı tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 10:30’da yine sade bir törenle kutlanacak. Bayram dolayısıyla başka bir etkinlik ise gerçekleştirilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı