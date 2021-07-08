  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
WhatsApp arayüzünde değişim
Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi! 4 yaralı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı açıklandı
Gündem Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı
Gündem

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 09:20:00 -
Yalova'da emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek canına kıydı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde iddiaya göre Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F., tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay