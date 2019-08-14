Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse de sıçradı Yalova’nın Altınova ilçesinde bir depoda çıkan yangın park halindeki minibüse sıçradı.

Havuzdere Köyü’nde M.A isimli şahsa ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece 02.00 sularında başlayan yangın kısa sürede depoyu sardı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi sonrasında olay yerine gelen Altınova itfaiyesi alevlere müdahale etti. Depoda boya ve plastik malzemelerin bulunması nedeniyle hızla yayılan yangın deponun yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı. YAKLAŞIK 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında güçlükle söndürülebilen yangında depo ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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