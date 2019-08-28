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Yalova’da aslını aratmayan deprem tatbikatı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı aslını aratmayan görüntülere sahne oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58
Yalova’da aslını aratmayan deprem tatbikatı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı aslını aratmayan görüntülere sahne oldu. Yaralıların dışarıya taşınmasını tatbikattan habersiz vatandaşlar ise korku dolu gözlerle izledi.


Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, Çınarcık Devlet Hastanesi’nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Hazırlıkları önceden yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. 7.2 şiddetindeki bir deprem sonrasında Devlet Hastanesi’nde hasar meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında enkazda kalmayan sağlık personelleri hasta tahliyesi ve yaralıları kurtarmaya başladı. Bu esnada hastanenin bir bölümünde de yangın başladı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar sedyelerle hastaneden çıkartılarak ambulanslarla başka hastanelere taşındı.


Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar da bir anda çalmaya başlayan sirenler, hastane bahçesine gelen ambulans ve itfaiye araçlarıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Her şeyden habersizce tatbikatı korku dolu gözlerle izlediler. Vatandaşlar yaşananların tatbikat olduğunu fark edince derin bir nefes aldılar.


Yalova Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tatbikat plan üzere başarıyla tamamlandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58
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