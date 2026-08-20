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Gündem Yalova’da aile faciası: 8 aylık hamile eşini öldürüp intihar etti
Gündem

Yalova’da aile faciası: 8 aylık hamile eşini öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
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Yalova’da aile faciası: 8 aylık hamile eşini öldürüp intihar etti

Yalova’da tartıştığı 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir evde yaşanan aile faciasından Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli silahla kendisine de ateş etti.

KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yalova’daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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