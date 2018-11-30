Yalova Valisinden deprem açıklaması
Sabah saatlerine karşı yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen deprem hakkında açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, olayda can veya mal kaybının olmadığını söyledi.30 Kasım 2018 Cuma 08:53
Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.
Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.
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