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Yerel Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 6 ilde 39 adrese baskın, 21 şüpheli yakalandı
Yerel

Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 6 ilde 39 adrese baskın, 21 şüpheli yakalandı

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Yalova merkezli tefecilik operasyonunda 6 ilde 39 adrese baskın, 21 şüpheli yakalandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 39 adrese baskın yapıldı, 21 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilik yapan organize suç örgütlerine yönelik Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre şüphelilerin, vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattırarak tefecilik yaptıkları, ikamet ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarda bulundukları değerlendirildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon 13 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa ve Konya'da 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 2 tabanca, 100 adet 9 milimetre çapında fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek, senet, tapu ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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