Yalova Makine İhtisas OSB'de istihdamda dikkat çeken artış
Kobi

Yalova Makine İhtisas OSB’de istihdamda dikkat çeken artış

Yalova Makine İhtisas OSB’de istihdamda dikkat çeken artış

Üretim faaliyetlerinin hız kazanmasıyla Yalova Makine İhtisas OSB’de istihdam rakamları bir yılda önemli bir yükseliş gösterdi.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 2025 yılı istihdam verileri, 2024 yılıyla kıyaslandığında önemli bir büyümeye işaret etti. OSB’de üretim faaliyetlerinin hız kazanmasıyla birlikte istihdamda dikkat çekici bir artış yaşanırken toplam istihdam önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 422’lik bir artış gösterdi. Bölgede istihdam edilen kadın sayısı önceki yıla oranla yüzde 367 artış gösterirken, genç istihdamı yüzde 323 oranında yükseldi. 2025 yılı içerisinde Yalova’dan sağlanan toplam istihdam, bin 170 kişiye ulaşarak yüzde 317 oranında artış göstermiştir. OSB yönetiminin kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar da bu artışta önemli rol oynadı. Bölgede yeni açılacak üretim tesisleriyle yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi öngörülüyor.

 

Bölge yönetiminin istihdamın öncelikle Yalova’dan karşılanmasına yönelik hedefi de güçlü sonuçlar verdi. Gerçekleştirilen istihdamın yüzde 70’inin Yalova’dan sağlanmasıyla hem yerel iş gücünün ekonomiye kazandırılması hem de bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından önemli bir başarı elde edildi.

 

Bu kapsamda Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde faaliyet gösteren Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi, İŞKUR iş birliğiyle firmalara istihdam desteği sunmaya da devam ediyor. Merkez; kaynak simülatörü, forklift simülatörü, CNC eğitim simülatörü ile PLC ve SCADA eğitimleri gibi uygulamalı programlar aracılığıyla adayların mesleki beceri kazanmalarını mümkün kılarken, yalnızca mavi yakaya değil beyaz yakaya yönelik eğitimler de sunuyor. Mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleriyle adayların yetkinlikleri güçlendiriliyor ve eğitim alan bireylerin istihdama kazandırılması sağlanıyor. Her geçen gün genişleyen CV havuzu sayesinde işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü hızlı ve etkin şekilde karşılanıyor. İş arayan adaylar, özgeçmişlerini [email protected] adresine ileterek iş fırsatlarından yararlanabiliyor.

 

Bölgedeki sanayi arttıkça istihdam olanaklarının da genişlemesi beklenirken, Yalova Makine İhtisas OSB üretim, istihdam ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan güçlü bir merkez olma yolunda ilerleyişini sürdürüyor.

