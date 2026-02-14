Galatasaray’ın yeni kanadına milli doping! İşte Erwin Koeman’ı RAMS Park’a getiren o performans
Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang, Eyüpspor karşısındaki futboluyla sadece taraftarı değil, Hollanda Milli Takımı'nı da büyüledi! RAMS Park tribünlerinde maçı gizlice takip eden Erwin Koeman, Lang'ın her hareketini saniye saniye not aldı. Sarı-kırmızılı yıldız için Portakallar'da büyük hazırlık mı var? İşte o sürpriz ziyaretin perde arkası...
Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, ilk 11 başladığı Eyüpspor maçında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Tribünlerden alkış alan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için RAMS Park'a gelen sürpriz isim dikkat çekti.
Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Süper Lig lideri Galatasaray'ın taraftarı önünde 5-1 kazandığı ikas Eyüpspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman, sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ın performansını yakından takip etti.
İlk 11'de başladığı karşılaşmanın 65'inci dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan kanat oyuncusu, farklı galibiyete önemli katkı sağladı. Lang, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 213 dakika süre aldı.