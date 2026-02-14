Galatasaray’ın yeni kanadına milli doping! İşte Erwin Koeman’ı RAMS Park’a getiren o performans

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang, Eyüpspor karşısındaki futboluyla sadece taraftarı değil, Hollanda Milli Takımı'nı da büyüledi! RAMS Park tribünlerinde maçı gizlice takip eden Erwin Koeman, Lang'ın her hareketini saniye saniye not aldı. Sarı-kırmızılı yıldız için Portakallar'da büyük hazırlık mı var? İşte o sürpriz ziyaretin perde arkası...