Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi
Diyarbakır'da kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte Dicle Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kış ayında kar ve sağanak yağmurlarının etkisi su kaynaklarına yansıdı.
Bölgedeki dere yatakları, göl ve barajlar gibi su kaynaklarının seviyelerinde yükselme oldu.
Devlet Su İşleri (DSİ) 10’uncu Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illeri sınırları içerisindeki barajlarda ihtiyaç durumunda kapakları açacak.
DSİ kapakların açılmasıyla su tahliyelerinin olması durumunda olumsuz durumların meydana gelmemesi için uyarılarda bulunmuştu.
Dicle Nehri üzerinde bulunan On Gözlü Köprü'deki su seviyesindeki artış da dronla görüntülendi.
Dicle Nehri’nin yükselmesiyle kenarında bulunan sosyal alanlar ve mekanlar sular altında kaldı.
