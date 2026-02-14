  • İSTANBUL
Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi
IHA Giriş Tarihi:

Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi

Diyarbakır'da kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte Dicle Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.

#1
Foto - Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kış ayında kar ve sağanak yağmurlarının etkisi su kaynaklarına yansıdı.

#2
Foto - Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi

Bölgedeki dere yatakları, göl ve barajlar gibi su kaynaklarının seviyelerinde yükselme oldu.

#3
Foto - Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi

Devlet Su İşleri (DSİ) 10’uncu Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illeri sınırları içerisindeki barajlarda ihtiyaç durumunda kapakları açacak.

#4
Foto - Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi

DSİ kapakların açılmasıyla su tahliyelerinin olması durumunda olumsuz durumların meydana gelmemesi için uyarılarda bulunmuştu.

#5
Foto - Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi

Dicle Nehri üzerinde bulunan On Gözlü Köprü'deki su seviyesindeki artış da dronla görüntülendi.

#6
Foto - Su seviyesi yükseldi ‘Dicle’ kendine geldi

Dicle Nehri’nin yükselmesiyle kenarında bulunan sosyal alanlar ve mekanlar sular altında kaldı.

