Yalnızca kuraklık değil yangınlardan da etkilendi! İşte, Eber Gölü'nün son hali

Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde son aylarda yaşanan yağışların ardından su seviyesi yükseldi.

Son yıllarda kuraklık ve kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü baharda aldığı yağmur yağışı ile eski günlerine kavuşmaya başladı. Gölün kuruyan bir çok noktasında yağan yağışların ardından su birikintileri oluşmaya başlarken, gölün su sınırlarında gözle görülür bir şekilde genişlediği dron ile havadan görüntülendi.

Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, göldeki su seviyesinin geçen yıllara göre arttığını ifade etti. Ateş, “Küresel ısınma başta olmak üzere bir çok barajın su tutması nedeniyle Eber Gölünü besleyen kaynaklar kesilmişti. Şuanda ise yağan yağışlarla birlikte yeraltı kaynaklarının da tekrar canlanması ile geçen seneye göre Eber Gölü’ndeki su seviyesi arttı” dedi.