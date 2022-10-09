Yalnızca 10 saniyeniz var! Yaşlı adamın karısını bulursanız dâhisiniz demektir

"Zekama çok güvenirim, aynı zamanda detaycıyımdır" diyenler buyrun bu test sizin için. İşte en kısa sürede zekâ düzeyiniz hakkında fikir verecek bir illüzyon testi. Bakıp da görmeyenlerden mi yoksa detayları hemen fark eden bir zekaya mı sahipsiniz? Bunun için 10 saniyeniz var…

Görüntüdeki yaşlı adam bir dala benzeyen bir bastona tutunarak uzaklara bakıyor ve bir şey arıyor gibi görünüyor. Teste göre yaşlı adam karısını arıyor. Buradaki görev ise onun karısını bulmasına yardım etmek. Ancak bu illüzyon testinde 10 saniye kuralı söz konusu. Önemli olan yaşlı adamın eşini bulmaktan ziyade 10 saniye içinde fark edip görebilmek. Bu süre içinde aranan kişiyi bulursanız üstün bir zekâ sevinizin olduğu kabul ediliyor.

Sadece 10 saniyeniz var

Optik illüzyon testlerinde süre kısıtlaması olmasının sebebi, zekanızın panik halindeyken en iyi şekilde çalışma hızına sahip olması. Tüm dikkatinizi toplayıp bulmaya çalıştığınız şeyi beyniniz, size sunmak için son sürat işliyor. Bu da zekanızın, sınırları ne kadar zorladığını gösteriyor. Testin cevabını halen bulamadıysanız çok da üzülmeyin ve seviyenizi tek bir teste bağlamayın. Ancak hızlı şekilde bulduysanız da iyi bir gözlem yeteneğinizin ve keskin bir zekanızın olduğunu söyleyebiliriz. Çalıların arasından uzaklara bakan yaşlı adamın sağ bacağının yanındaki çalılara saklanmış olan eşi görmek çok da zor olmasa gerek.