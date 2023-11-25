Yalnız yaşayan yaşlı kadının feci ölümü
Bursa'da yalnız yaşadığı evde yangın çıkan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Bursa'da bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Kaniye D'nin (90) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, içeride bulunan Kaniye D'nin öldüğünü belirledi.
Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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