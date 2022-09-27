Yalnız Kurt'a 10 yeni oyuncu

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt 2. yeni sezonu için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Dizi çekimlere başlarken yeni oyuncular da boy göstermeye başladı. Kadrosunda Hasan Denizyaran Cihan Ünal, Damla Colbay gibi isimler yer alıyor. Peki Yalnız Kurt'a yeni katılan usta oyuncu kim? İşte dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili gelen son haberler...



Yalnız Kurt'tan haber var! Bir usta oyuncu daha dizinin kadrosuna dahil oldu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını konu edinen dizi ne zaman başlayacak?

Dizinin kadrosuna Brezilyalı yıldız Jessica May, Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Kömükçü, Mesut Asutay, Gökçe Özyol, Recep Çavdar, Cihan Kurtaran ve Alper Saylık katılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezon için Osman Sınav usta aktör Altan Gördüm’le anlaştı.

Ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu olan 2. sezonunun ne zaman başlayacağı resmen açıklanmasa da dizinin yeni sezon çekimlerine başlandı. Ekim ayının ortasında dizinin yayında olması bekleniyor.

Oyuncular kimler?

Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökten Oktay Göztepe, Almina Günaydın.