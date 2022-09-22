Geçen sezon başlayan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Peki, Yalnız Kurt yeni sezon bu hafta mı başlayacak?

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman hangi gün başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Dizinin yeni sezon bölümlerinin ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Yalnız Kurt'un ekranlara geleceği tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Yalnız Kurt konusu nedir?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşıyor.