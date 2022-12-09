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Medya Yalnız Kurt gelecek bölüm tanıtımı yapıldı! DAEŞ'li teröristlere ağır darbe: Yalnız Kurt'ta dengeler değişiyor
Medya

Yalnız Kurt gelecek bölüm tanıtımı yapıldı! DAEŞ'li teröristlere ağır darbe: Yalnız Kurt'ta dengeler değişiyor

Atv'nin dizisi Yalnız Kurt 29. bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı yeni dizi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisine rakip olacağı iddia ediliyor. 9 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelecek Yalnız Kurt dizisi yine diziyi seven izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 29. bölüm full izlemek isteyenler, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. Yalnız Kurt fragmanı yayınladı. İşte Yalnız Kurt 29. yeni ve en son yayınlanan bölümü detayları...

Yeniakit Publisher
2022-12-09 16:30:00 - 2022-12-09 17:17:50
Yalnız Kurt gelecek bölüm tanıtımı yapıldı! DAEŞ'li teröristlere ağır darbe: Yalnız Kurt'ta dengeler değişiyor

Yalnız Kurt 29. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

29.Bölümde ne oldu?

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir. DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar.

Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır.

Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

YALNIZ KURT 29. BÖLÜM KONUSU NE?

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir. DAEŞ'li teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar. Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır. Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN, YALNIZ KURT 29. BÖLÜM İZLEMEK isteyenler için dizi her hafta Cuma akşamları saat 20.00'da Atv'de ekrana geliyor.

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