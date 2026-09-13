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Spor Yalnız Ardıç'ta gökyüzü renklendi festivalinin ilk günü coşkuyla tamamlandı
Spor

Yalnız Ardıç'ta gökyüzü renklendi festivalinin ilk günü coşkuyla tamamlandı

Yeniakit Publisher
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Yalnız Ardıç'ta gökyüzü renklendi festivalinin ilk günü coşkuyla tamamlandı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Festivali’nin ilk günü, 100’ün üzerinde profesyonel sporcunun katılımıyla renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu. Yalnız Ardıç semalarını renklendiren uçuşlar vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ilçenin doğal güzelliklerini, spor ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlediği Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Festivali, ilk gününde gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Sabah saatlerinde başlayan festivalde, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 100’ün üzerinde profesyonel sporcu Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Pisti’nden havalanarak Kahramanmaraş semalarını rengârenk paraşütlerle süsledi.

Festivalin uluslararası konuğu İrlandalı ünlü sporcu Michael Moran da gerçekleştirdiği gösteri atlayışıyla organizasyona ayrı bir heyecan kattı.

BAŞKAN AKPINAR: “YALNIZ ARDIÇ’I TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ”

Festivalde vatandaşlarla ve sporcularla bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

 

Başkan Akpınar, “Geçtiğimiz yıl büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz festivalimizi bu yıl daha güçlü ve daha geniş bir katılımla sürdürüyoruz. 100’ün üzerinde profesyonel sporcumuzu Yalnız Ardıç’ın eşsiz doğasında ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yalnız Ardıç, doğal güzellikleri ve yamaç paraşütüne elverişli yapısıyla şehrimizin önemli değerlerinden biri. Biz bu güzelliği Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak, Dulkadiroğlu’muzun turizm potansiyelini daha ileriye taşımak istiyoruz. Şehir dışından ve yurt dışından gelerek festivalimize renk katan tüm sporcularımıza ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İLK GÜN COŞKUYLA TAMAMLANDI

Gökyüzünde oluşan renkli görüntüler, profesyonel sporcuların uçuşları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle festivalin ilk günü coşku içerisinde tamamlandı.

 

Doğa ve sporu Yalnız Ardıç’ın eşsiz atmosferinde buluşturan festival, 13 Eylül’de gerçekleştirilecek uçuş ve etkinliklerle devam edecek.

Dulkadiroğlu Belediyesi, festivalin ikinci gününde de tüm vatandaşları Yalnız Ardıç’ta gökyüzündeki bu görsel şölene ortak olmaya davet etti.

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