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Yalı kazasında kara kutu çözümlendi!

Geçtiğimiz hafta İstanbul boğazında yaşanan yalı kazasında Vitaspirit isimli geminin kara kutusu çözümlendi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:23
Yalı kazasında kara kutu çözümlendi!

7 Nisan Cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçerken dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Geminin kara kutusunun çözümlenmesi sonucu, kazanın neyden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi. Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak. Bu kayıtlar, yürütülen soruşturmalarda önemli bir veri...

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:23
  1. İstanbul
  2. yalı kazası
  3. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

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