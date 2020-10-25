Yalçın Topçu'dan sert çıkış: Aynısını yine yaparız

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Ermenistan halkının ülkelerinde fakirlik içinde yaşadığına dikkat çeken Topçu, "Ermenistan'da şu anda 2 milyona yakın nüfus var. Bu Ermeni halkının yüzde sekseni fakr-u zaruret içinde yaşıyor. Ermeni diasporası ise Batı'dan oluk oluk akan paraları çar çur ediyor. Bu paralar kesildiği an da ise hemen Azerbaycan'a saldırmaya başlıyorlar. Kalleşi Ermenistan yöneticileri sağa sola saldıraraki soykırımlar yaparak kendi iktidarlarını devam ettiriyorlar." dedi.

"Birleşmiş Milletler nedir?" diye soran Topçu, "Bütün dünyanın temsili demektir. BM bir karar aldı. 'Ermenistan Karabağ'da işgalcidir.' Bu karar uygulandı mı? Uygulanmadı. Bu yüzyılda bütün dünyanın gözü önünde Hocalı'da soykırım yaptılar. Anaların önünde çocukları, çocukların önünde anaları kestiler. 14 yaşında kız çocuğunun derisi 'ne kadar yaşayabilir?' denilerek diri diri soyuldu. Peki tüm bunların karşısında dünya ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın cephede toprak kaybetmesi ile ateşkes istediğini belirten Yalçın Topçu, şöyle konuştu:

"Ermenistan, 27 Eylül itibari ile bizim için de çok stratejik bir nokta olan Tovuz'a saldırmaya başladı. Yani sivil yerleşim yerlerine kalleşçe saldırdılar. Dünyanın bu vahşete sesi çıktı mı? Çıkmadı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'ın bu tecavüzü karşısında topraklarını ve vatandaşlarını korumak için askeri harekat başlattı. Cephede toprak kazanmaya başlayınca da Ermeni çeteleri kapı kapı dolaşıp, diasporanın da desteğini alarak askeri ateşkes istedi. Bu kısacık an da Ermenistan hükümetinin hayal bile edemeyeceği silahlar topraklarına taşındı. O süre gördüğümü yıkımı yapabilecek modern silahların Ermenistan'a taşınması ile geçti."

'Bizimle dostluk Batı'ya kazandırır'

"Batı, Türkiye'ye önerilerde bulunacağına Ermenistan'a; 'BM kararlarını uygula, derhal işgal ettiğin topraklardan çekil, sivil yerleşim yerlerini vurduğun için de tazminat öde' demeli. Biz Çanakkale'de, Malazgirt'te, Sakarya Dumlupınar'da ne yaptıysak bugün de aynısını yaparız. Bizimle dostluk aslında onlara kazandırır ama onlar illa düşmanlığı seçiyorlarsa geçmişte yaptığımızın aynısını yaparız."