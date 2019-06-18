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Yalçın Topçu’dan Kırgızistan Büyükelçiliğine ziyaret

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bir süre önce kendisini Beştepe’deki makamında ziyaret eden Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’e büyükelçilik konutunda iadeyi ziyarette bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 15:59
Yalçın Topçu’dan Kırgızistan Büyükelçiliğine ziyaret

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bir süre önce kendisini Beştepe’deki makamında ziyaret eden Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’e büyükelçilik konutunda iadeyi ziyarette bulundu. Topçu’ya Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu eşlik etti.


Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk-İslam coğrafyasının birlikte ve güçlü durmasının önemine dikkat çekerek, “Ahıska, Balkanlar, Ortadoğu, Doğu Türkistan, Türkiye, Kafkaslar, Kırım, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afrika; bu beşiklerden hangi birinde büyümüş olursak olalım, biz hepimiz büyük bir milletin adları ve büyüdükleri beşikleri farklı olan evlatlarıyız ve biz birbirimizin öz kardeşiyiz. Her ne şart ve zorluk başımıza gelmiş olursa olsun biz kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.


Kırgızistan’ın yedi bağımsız Türk devletinden biri olduğunun altını çizen Topçu, “Kırgızistan ile Türkiye birbirinden uzun zaman önce ayrı düşmüş farklı beşiklerde büyümüş Manas atanın iki kıymetli evladıdır. Türk Keneşi ve TÜRKSOY’un üyesi olan Kırgızlar bizim öz kardeşimizdir. Türkiye Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. İki ülke ilişkileri kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda gelişip büyüyerek devam ediyor. Manas Üniversitesi, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ata topraklarımızda çok önemli hizmetlere vesile olmakta güzel işler yapmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.



Büyükelçi Ömüraliyev: “Memnuniyet duydum”


Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ni hep ağabey olarak gördüğünü belirten Büyükelçi Ömüraliyev, “Biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Dinimiz, dilimiz, örf-âdetimiz, her şeyimiz bir. Bizim ayrımız gayrımız olamaz. Türk dünyası hep kardeştir. Ziyaretleri için Yalçın ve Metin Bey’e, Yerli Düşünce Derneği’ne ülkem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kırgızistan ve Türkiye arasında ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ediyorum” diye konuştu. Ayrıca Büyükelçi Ömüraliyev TİKA’nın Kırgızistan Yüksek Mahkemesi bünyesindeki Anayasa odasının tadilatını üstlenmesinden de övgüyle bahsetti.


Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise Yerli Düşünce Derneğinin geleneksel hale getirdiği Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Türk Filmleri Haftası’nı Ağustos ayında 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kırgızistan’ın Oş şehrinde gerçekleştireceklerini hatırlattı ve Büyükelçi Ömüraliyev’e Yerli Düşünce Dergisi hediye etti.


Elçilik çıkışında bir gazetecinin Mısır’ın halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı sırada mahkeme salonunda öldü nasıl değerlendirirsiniz sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Muhammed Mursi, Kardeş ülke Mısır’ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Vefatını teessürle öğrendik. Rabbim şehadetini kabul, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:59
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