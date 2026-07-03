En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zam oranın belli oldu. Enflasyon verilerinin ardından gözler kök aylıklarda yapılacak değişiklik için TBMM'ye çevrildi.

6 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona şimdiden 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu.

En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

TABAN AYLIKTA ARTIŞ İÇİN TEKLİF TBMM'DE

En düşük emekli maaşı yasa ile belirleniyor. AK Parti taban aylıklarda yapılacak düzenleme için teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

Söz konusu düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, söz konusu teklife için detayları paylaştı. Meclis'in NATO Zirvesi dolayısıyla gelecek hafta kapalı olacağını belirten Ağaoğlu, en düşük emekli maaşına artışın TBMM'nin tatile çıkmadan yasalaşacağını belirtti. Emekli taban aylığına refah payı ihtimaline ilişkin de bilgi veren Ağaoğlu, "Teklif şu anda 23.522 TL olarak Meclis'e sunuldu. Daha fazla yükseltilir mi? Şuanda bu konuda bir şey söylemek yanlış olur ama bizim aldığımız duyumlar daha fazla artış olmayacağı yönünde." ifadelerini kullandı.