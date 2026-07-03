  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist sürüsü itiraf etti! İşkence fotoğrafları gerçek çıktı Trump'tan İran açıklaması! Neredeyse hepsini kabul ettiler ABD ordusu tatbikat yapmıştı! Uzman isimden 'HAARP' analizi Mesut Özarslan içini döktü! İdeolojik olarak CHP'ye aidiyet hissetmedim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan o ülkeye gözdağı: Kavga bizim işimiz Deprem binayı saniyeler içinde yuttu! Venezuela’da korkunç yıkım saniye saniye kaydedildi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki lojistik ihale şebekesi hakim karşısında! Sanıklar suçu birbirine atıp rüşvete "komisyon" dedi! Rubio’dan Dünya Kupası yorumu! Siyasi soruları geçti, kırmızı karta takıldı Bu nasıl ateşkes! İsrail ülkeyi bomba yağmuruna tuttu Yolcusunun ‘Haram’ uyarısına ‘Ben Müslüman değilim’ demişti! Turisti dolandıran taksici men edildi!
Gündem En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor
Gündem

En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor

Yaklaşık 16 milyon emekli için beklenen zam oranı belli oldu. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından gözler taban aylıklarda yapılacak artışa çevrildi. AK Parti söz konusu düzenleme için harekete geçti. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu taban aylığa refah payı ihtimalini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zam oranın belli oldu. Enflasyon verilerinin ardından gözler kök aylıklarda yapılacak değişiklik için TBMM'ye çevrildi.

6 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona şimdiden 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu.

En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

 

TABAN AYLIKTA ARTIŞ İÇİN TEKLİF TBMM'DE

En düşük emekli maaşı yasa ile belirleniyor. AK Parti taban aylıklarda yapılacak düzenleme için teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

Söz konusu düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

 

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, söz konusu teklife için detayları paylaştı. Meclis'in NATO Zirvesi dolayısıyla gelecek hafta kapalı olacağını belirten Ağaoğlu, en düşük emekli maaşına artışın TBMM'nin tatile çıkmadan yasalaşacağını belirtti. Emekli taban aylığına refah payı ihtimaline ilişkin de bilgi veren Ağaoğlu, "Teklif şu anda 23.522 TL olarak Meclis'e sunuldu. Daha fazla yükseltilir mi? Şuanda bu konuda bir şey söylemek yanlış olur ama bizim aldığımız duyumlar daha fazla artış olmayacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Milletimizin yaşlıları her zaman en kıymetlilerimizi olmuştur, devletimiz de bu konuda sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor. Allah razı olsun AK Parti'den, emekli maaşlarında yeni düzenlemeyle taban aylık 23.552 TL'ye çıkarılmasının TBMM'ye sunulması büyük bir sevinç verici haber. En azından yaşlılarımızın geçim sıkıntısı azalacak ve onlara Allah şifa verecek bir rahatlık sağlayacaktır. Bu düzenlemenin, emeği olan her vatandaşımız için hayırlı olmasını diliyorum.

Gerçek

Moda oldu 6 ayda bir "Aslında maaşınız bu değil ama şimdilik bu olsun" yasası
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23