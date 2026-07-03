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Gündem İfadesi ortaya çıktı! Zoru gören soytarı dansöz gibi kıvırdı
Gündem

İfadesi ortaya çıktı! Zoru gören soytarı dansöz gibi kıvırdı

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İfadesi ortaya çıktı! Zoru gören soytarı dansöz gibi kıvırdı

Mizah adı altında dini değerleri ve devlet büyüklerini aşağılayıp dalga geçmeye kalkarak, seküler kafalarla kahkahalar savuran Deniz Göktaş, savcılık ifadesinde süt dökmüş kediye döndü. İnançlı kesimleri kırmak, cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi bir niyeti olmadığını ileri süren Göktaş, "Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Göktaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde soruşturmaya konu olan görüntünün kendisine ait olduğunu kabul eden Göktaş, videonun 1 Haziran günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinden alındığını ve daha sonra kendi YouTube kanalında yayımlandığını söyledi.

KÖTÜ BİR ŞEY DEMEDİM

Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırladığı metinden oluştuğunu belirten Göktaş, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye’nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını belirterek "Bu gösteri 3 yıldır Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden incindiklerine dair bir şikayet gelmedi. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. ‘Favori kitabım’ diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" dedi.

HAKARET KASTIM YOKTUR

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. ‘Diktatör’ kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye’ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Emniyet işlemlerinin ardından savcılığa götürülen Deniz Göktaş, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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