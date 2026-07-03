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Gündem CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında
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CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında

Yeniakit Publisher
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CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’nın gözaltına alındığı; şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı; şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor..

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