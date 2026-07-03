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Dünya Artık Avrupalılara bu sözleri söyleten bir ülke var: Türkiye’den öğreneceğimiz çok şey var!
Dünya

Artık Avrupalılara bu sözleri söyleten bir ülke var: Türkiye’den öğreneceğimiz çok şey var!

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Artık Avrupalılara bu sözleri söyleten bir ülke var: Türkiye’den öğreneceğimiz çok şey var!

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin NATO için çok önemli bir müttefik olduğunu belirterek “Türkiye'nin Avrupa'nın savunma programlarına dahil edilmemiş olması büyük hataydı. Avrupa’nın Türkiye’den öğreneceği çok şey var!” dedi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Bunun çok önemli bir zirve olacağını belirten Francken, son dönemdeki uluslararası gelişmeler karşısında NATO'nun zorlu dönemlerden geçtiğini dile getirdi. Francken, "Orta Doğu konusunda, İran rejimine karşı yürütülen savaş konusunda tartışmalar oldu. Amerikan uçakları için askeri üslerin kullanıma açılması konusunda bazı gerginlikler yaşadık. Savunma harcamalarının artırılması konusunda da bazı görüş ayrılıkları oldu. Dolayısıyla NATO açısından 'en kolay yıl' olmadı." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE’Yİ SEVİYORUM

Bu nedenle birlik olunmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Francken, savunma yatırımları, NATO Kuvvet Modeli, üretimin artırılması, hava savunması ve yeni teknolojiler konusunda birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Francken, zirveden beklentilerinin sorulması üzerine, "Ankara'ya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Türk halkının sıcak misafirperverliği gerçekten çok güzel. Zirvenin son derece iyi şekilde organize edileceğini duydum. Evet, Ankara'yı seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. Orada bulunmayı gerçekten dört gözle bekliyorum" dedi.

NATO 3.0 VİZYONU

Zirvede, müttefiklerin birlikte durduklarını göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Francken, "Birlikte ayakta kalırız, ayrışırsak düşeriz. En önemli konu bu, birlik göstermek. İkinci olarak teknoloji, hava savunması ve savunma sanayisi üretiminin artırılması üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ankara zirvesinde ‘NATO 3.0’ vizyonunun somutlaşması bekliyoruz. Bu, Belçika'nın ve Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunmaya daha fazla yatırım yapması ve Avrupa kıtasının güvenlik mimarisini kendi ellerine alması anlamına geliyor. Asıl mesele bu ve yapmamız gereken de budur. Belçika olarak NATO Kuvvet Modeli kapsamında havada yakıt ikmal uçakları, F-16 savaş uçakları, MQ-9B SkyGuardian insansız hava araçları ile istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) kabiliyetlerini tahsis edeceğiz. Böylece Belçika Savunması olarak NATO için daha fazla katkıyı derhal sağlamaya hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN OLMAMASI BÜYÜK HATAYDI

Bakan Francken, ev sahibi ülke Türkiye'nin NATO'ya katkılarına da değinerek, "Türkiye çok önemli bir müttefik. Uzun yıllardır NATO üyesi olan ve İttifak içinde önemli yere sahip bir ülke. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Bana göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) SAFE-2 programında yer alması gerekiyor. AB kredilerine dayanan SAFE-2 paketinde Türkiye'nin mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin SAFE-1'e dahil edilmemiş olması büyük bir hataydı. Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var" diye konuştu.

Belçika'nın "Navy Days 2026" etkinliği için halihazırda Belçika'nın Zeebrugge Deniz Üssü'nde demirleyen "TCG Burgazada"yı ziyaretine atıfta bulunan Francken, "Korvetinizi gördüm, gerçekten çok etkileyici, ileri teknolojiye sahip ve yüksek standartlarda bir platform. Türkiye ile ortak tedarik ve savunma sanayisi alanında daha fazla işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

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