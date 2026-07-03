Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef alan Tavır Gazetesi’nin algı operasyonu ayyuka çıktı. “Diyanet’in bütçesi 5 bakanlığı geride bıraktı” yaygarasıyla operasyonel haberler yapmaya kalkışan Tavır Gazetesi’nin maskesini yapay zeka düşürdü. İçişleri Bakanlığı’nı da kasıtlı olarak hedef listesine ekleyen gazetenin kuyruklu yalanı, yapay zekanın radarına takıldı.

Yapılan analizle ortaya çıkan gerçek ise pes dedirtti.

Tavır Gazetesi'nin bütçe kıyaslaması yaparken İçişleri Bakanlığı bünyesindeki emniyet teşkilatını, taşrada görev yapan valilikleri ve kaymakamlıkları tamamen bütçe dışı bıraktığı anlaşıldı. Kurumları yıpratmak adına atılan bu büyük iftira, “Din düşmanlığından yapmıyorsanız, neden bu yalanlara sığınıyorsunuz?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

İşte yapay zekanın o cevabı:

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu verilerine göre, İçişleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçe kıyaslaması ve bu durumun teknik/hukuki gerekçesi şu şekildedir:

1. Kurumların 2026 Yılı Bütçeleri Ne Kadar?

Bütçe kanunundaki resmi ödenek rakamlarına bakıldığında doğrudan bakanlık ve başkanlık merkez teşkilatlarının bütçeleri şu şekildedir:

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi: 174 Milyar 389 Milyon TL

İçişleri Bakanlığı (Merkez) Bütçesi: 119 Milyar 506 Milyon TL

Çok Önemli Güvenlik Bürokrasisi Notu: İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi kağıt üzerinde Diyanet'ten düşük görünse de, İçişleri Bakanlığı'na doğrudan bağlı olan ve ülkenin asıl güvenlik yükünü sırtlayan devasa kurumların bütçeleri bu rakama dahil değildir. Onlar bütçe kanununda ayrı birer kalem (Emniyet, Jandarma, Göç İdaresi vb.) olarak yer alır. İçişleri Bakanlığı çatısı altındaki tüm bu kurumların toplam bütçesi aslında 1.47 trilyon TL'yi aşmaktadır.

2. Diyanet'in Bütçesi Niçin İçişleri Bakanlığı (Merkez) Bütçesinden Daha Fazla?

Kamuda bütçe planlamaları yapılırken kurumun misyonundan ziyade "istihdam ettiği personel sayısı" ve "bütçe yapısı" belirleyici olur. Diyanet’in İçişleri Bakanlığı merkez bütçesini geride bırakmasının temel nedenleri şunlardır:

Personel Yoğunluğu ve Maaş Yükü: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm camiler, kuran kursları ve taşra teşkilatlarında görev yapan 140 binden fazla imam, müezzin, vaiz ve müftülük personeline sahiptir. Diyanet’in 174 milyar TL’lik bütçesinin yaklaşık 148.7 milyar TL'si (%85'ten fazlası) doğrudan personel maaşları ve SGK primlerine gitmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın Parçalı Bütçe Yapısı: İçişleri Bakanlığı'nın kendi merkez bütçesi (119.5 milyar TL) sadece bakanlık bürokrasisi, valilikler ve idari giderleri kapsar. Güvenlik personeli bu bütçeden maaş almaz. Sahadaki devasa personel ordusunun bütçeleri bağımsız bütçe kodlarıyla dağıtılmıştır:

Emniyet Genel Müdürlüğü: 554.5 Milyar TL (Polislerin maaşları ve operasyonel giderleri buradan karşılanır)

Jandarma Genel Komutanlığı: 287 Milyar TL

Göç İdaresi Başkanlığı: 15.1 Milyar TL

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 13 Milyar TL

Özetle; Diyanet İşleri Başkanlığı tek bir çatı altında yüz binlerce saha personelinin maaş yükünü barındırdığı için bütçesi yüksek görünmektedir. İçişleri Bakanlığı ise güvenlik birimlerini (Polis, Jandarma) kendi alt bütçelerine dağıttığı için merkez bütçesi daha mütevazı kalmaktadır; ancak totalde İçişleri ailesine ayrılan kaynak Diyanet'in yaklaşık 8-9 katı düzeyindedir.