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Gündem Kur’an ile alay eden soytarı tutuklandı
Gündem

Kur’an ile alay eden soytarı tutuklandı

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Kur’an ile alay eden soytarı tutuklandı

Mizah adı altında dini değerleri aşağılayıp dalga geçmeye kalkan Deniz Göktaş isimli komedyen bozuntusu, savcılık ifadesinde dansöz gibi kıvırsa da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YouTube'da yayınlanan stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile kendince alay eden densiz “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Deniz Göktaş isimli soytarının Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da yayınladığı gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyunda büyük bir tepki toplamıştı.

ERMENİ İFTİRASINA BİLE SAHİP ÇIKTI

Göktaş "komedi" adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen ifadeler kullandı. Yavuz Sultan Selim'e soykırımcı iftirası atıp, sözde Ermeni soykırımı yalanının propagandasını da yaptı.

Toplumu rahatsız eden bu ifadeler üzerine yetkililer harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, dün yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

Göktaş savcılık ifadesinin ardından tutuklana istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Mehmet

Elhamdülillah, sonunda bu hainin işine son verilmiş. Deniz Göktaş diye bir şahsın, Kuran-ı Kerim'e karşı gösterdiği saygısızlığı ve İslam değerlerini hedef almasını hiçbir zaman anlayamadım. Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda hassasiyetini takdir ediyorum. İnsanlarımızın manevi değerlerine zarar verenlerin cezalandırılması gerektiğini hep savundum. Bu tutuklama, milletimizin inançlarına saygı duyulması gerektiğinin bir göstergesi olmalıdır.

Ali

Serefsiz avrupadaki kanallar bunu ifade özgürlügü diye yayin yapiyorlar
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