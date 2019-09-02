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Yalçın Koşukavak: "Oyuncularım henüz bu lige adaptasyon sürecindeler"

Deplasmanda Eskişehirspor’u 2-0 yenen Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Oyuncularım henüz bu lige adaptasyon sürecindeler” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 01:01
Yalçın Koşukavak: "Oyuncularım henüz bu lige adaptasyon sürecindeler"

Deplasmanda Eskişehirspor’u 2-0 yenen Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Oyuncularım henüz bu lige adaptasyon sürecindeler” dedi.


TFF 1. Lig’in 3. haftasında Eskişehirspor ile karşılaşan Bursaspor, ikinci yarıda bulduğu iki golle galip gelmeyi başardı. Puanını6’ya yükselten Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında lige adaptasyon sürecinde olduklarını ifade etti. İlk yarı ile ikinci yarı arasında büyük fark olduğunu söyleyen Koşukavak, “Eskişehir deplasmanı zor bir deplasman. Oyuncu kadrosunda da bu ligi bilen ve genç oyuncuları var. Eskişehir takımı geçen sene bu ligi mevcut oyuncuları ile test ettiler. Biz şu an bu aşamadayız. Eskişehir’in zor bir deplasman olacağını biliyordum. İlk 45 dakikada oyunu kontrol edemedik. Top çok fazla Eskişehirspor’da kaldı. Ön alandaki baskıları kıramadık. Sürekli top kayıplarıyla Eskişehir’in oyuna hakim olmasına olanak sağladık. İkinci yarı itibariyle birinci ve ikinci bölgede biraz daha topa sahip olup Eskişehirspor’un baskılarını kırmaya başladı ki, oyunu dengeye getirmeye başladık. İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika arasında çok ciddi bir fark vardı ama bu çok normal ve doğal. Benim oyuncularım henüz bu lige adaptasyon sürecindeler” şeklinde konuştu.



“Ligde 18 takım var ve iskelet bir kadrosu olmayan tek takım Bursaspor”


Ligdeki 18 takım içinden iskelet kadrosu olmayan tek takımın Bursaspor olduğunu ifade eden Koşukavak, “Bir gole öne geçince oyunun kontrolünü ele almaya başladık. Latovlevici ile sahalarda ender görülen müthiş golüyle 2-0 öne geçtik ve oyunu kontrol ettik. Bazı değişiklikler yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor’a hayırlı olsun. Hem kulübü zor şartlarda, herkesin bildiği sorunlarla mücadele ediyoruz. Hem de bir yandan transfer, diğer yandan takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Ligde 18 takım var ve iskelet bir kadrosu olmayan tek takım Bursaspor. Bunun yanında da maç kazanmaya çalışıyoruz. Kolay şeyler değil. Ama çok şükür maç da kazanıyoruz, oyuncu da kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 01:01
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