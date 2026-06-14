Hasanov, Plymouth'taki şehit mezarlarını, Cambridge'deki bir öğrenci grubuna Türk şehitlikleriyle ilgili konuşma yapma hazırlığındayken bulduğunu belirterek, "Bir önceki akşam İngiliz arşivlerine rastgele 'İngiltere'de Türk mezarlığı' yazmamla Elmas Abdullah isimli bir askerin cenaze merasimiyle ilgili bir gazete kupürüne rastladım. Ardından da yerel kütüphanede ölüm kayıtlarına baktım ve gördüm ki sayı çok büyük." dedi. Kaynakları incelemeyi sürdürdüğünü anlatan Hasanov, şu an bir mezar taşı bulunmasa da Plymouth'taki antikacılarda gemilerin geldiği tarihe ait Sultan Abdülmecit tuğralı paralar gördüğünü aktardı. Hasanov, diğer kaynaklar ve gazete kupürlerinde de ilginç detaylara denk geldiğini aktararak "Gemiciler arasında yerel halkla evlenenler oluyor. Mahmud Efendi ve Celal Efendi isimli iki subayımız Hristiyan oluyor." diye konuştu. Mahmut ve Celal Efendi'nin eğitim aldıktan sonra İstanbul'a dönüşte misyonerlik yapmaya başladığını, Mahmut Efendi'nin İstanbul'da matematik dersleri de verdiğini belirten Hasanov, yerel halkla evlenen kişilere ilişkin çok fazla belgenin bulunmadığını ifade etti. Hasanov, 1858-1859'da Plymouth'ta Türkçe isimleri olan çocukların doğduğuna ve bunların annelerinin İngiliz, babalarının Türk olduğuna ilişkin belgelerin yer aldığını vurguladı. Hasanov, İngiltere'de bilinen ve ziyaret edilebilen Portsmouth şehitliğinde ise daha fazla mezar olabileceğine işaret etti. Bugün 26 mezarın bulunduğu şehitlikte 1860-1879 tarihlerinde yeni definler yapıldığını kaydeden Hasanov, "1879'da Londra Askeri Ataşesi Abdullah Efendi ölmüş ve Portsmouth'a gömülmüş. Çünkü Plymouth unutulmuş ve Müslüman mezarlığı olarak sadece Portsmouth biliniyor. Ayrıca Portsmouth, Londra'ya 2-3 saat mesafede. Tamamen pragmatik sebeplerle şehitler Portsmouth'a gömülmüş." ifadelerini kullandı. Hasanov, Portsmouth'ta mezarları bulunan 26 denizciyi kente getiren gemilerin dönmesinin ardından 1865'te Hüdavendigar gemisinin de bu şehre geldiğini ve bu gemide de vefat edenlerin olduğunu tespit ettiğini aktararak, "Benim tahminim 35-40 civarında şehit var. Portsmouth bildiğimizden daha da büyük bir şehitlik." dedi. Hasanov'un şehitliği bulmasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği yetkilileri, bir vakıf tarafından yönetilen Ford Park Mezarlığı'nı geçen hafta ziyaret etti. Burada vakıf yönetimine şehitler için bir anıt yapma teklifi iletildi. Vakıf, büyükelçiliğin talebini 10 Haziran'da yapılan yönetim kurulu toplantısında gündem dışı konu olarak ele aldı. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan vakfının gönüllü çalışanlarından Margery Payne, anıtın nereye yapılabileceği ve nasıl bir anıt olmasıyla ilgili değerlendirmelerin ardından yönetim kurulu kararının büyükelçiliğe iletileceğini söyledi.