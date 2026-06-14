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#1
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

"UZUN SÜRE GELMEYİNCE YANINA GİTTİM" Yaşadıkları süreci anlatan anne İlay Büyüközer, olayın ailece film izledikleri sırada meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Oğlum tatlı yemek istedi. Mutfağa gittiğinde marketten aldığımız çikolatalı keki yemiş. Kekin içinden çıkan paketi çikolata sosu sanıp üzerine dökmüş. Uzun süre gelmeyince yanına gittim. Boş paketleri görünce bunları yiyip yemediğini sordum. Bana 'Çikolata sosu değil miydi?' dedi. O an çok panik olduk. Hemen Zehir Danışma Merkezi'ni aradık. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söylediler. İçeriğini sordular. Kokusunun demir gibi olduğunu söyleyince vakit kaybetmeden acile gitmemizi istediler."

#2
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

Hastanede yapılan incelemelerde paketin içerisinde demir oksit bulunduğunun belirlendiğini söyleyen Büyüközer, "Başta bunun bu kadar ciddi bir durum olacağını düşünmedik. Ancak test sonuçları geldikten sonra vücuttan kolay atılamayan bir madde olduğunu öğrendik. Röntgende oğlumun midesi ve bağırsaklarında görüldü. Daha sonra nöbet geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Halen nöbetin neden kaynaklandığını araştırıyoruz.

#3
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

Oğlum üç gün hastanede kaldı. Bu süreçte hem çok korktu hem de çok yıprandı. Şimdi hastanenin önünden bile geçmek istemiyor. Biz de çok korktuk. Oğlumuzu kaybedebilirdik." diye konuştu.

#4
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

"UYARI YAZISI ÇOK KÜÇÜK" Ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu savunan Büyüközer, konuşmasına şöyle devam etti: "Paketin üzerinde 'yemeyiniz' ibaresi var ancak yazı çok küçük. Ben öğretmenim. Bu ürünlerin okul kantinlerinde de satıldığını duyuyorum. Birçok çocuk bu yazıyı okuyamaz, bazı çocukların okuma yazması bile yok.

#5
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

Hastanede bize demir fazlalığının böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebileceğini anlattılar. Daha ciddi sonuçlar yaşanabilirdi. "BAŞKA ÇOCUKLAR AYNI HATAYA DÜŞMESİN İSTİYORUZ" Başka çocuklar aynı hataya düşmesin istiyoruz. Üreticiler uyarıları daha görünür hale getirebilir ya da bu konuda farklı önlemler alabilir."

#6
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, gıda ambalajlarında kullanılan nem ve oksijen tutucu paketlerin ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla tercih edildiğini söyledi. Manavoğlu, “Gıda ambalajlarının içerisinde bulunan oksijen, ürünlerin daha hızlı bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle vakumlama, azot kullanımı ya da nem ve oksijen tutucu paketlerle ambalaj içerisindeki oksijen absorbe edilerek ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesi sağlanıyor." dedi.

#7
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE Bu amaçla silikajel ve demir bazlı oksijen tutucuların kullanıldığını belirten Manavoğlu, özellikle demir oksit içeren paketlerin çocuklar açısından risk oluşturabildiğini söyledi. Manavoğlu, “Yetişkinler bu paketlerin ne amaçla kullanıldığını biliyor ancak küçük çocuklar bunları sos, baharat veya gıdanın üzerine dökülmesi gereken bir ürün sanabiliyor. Paketlerin üzerinde ‘Yemeyiniz’ uyarısı bulunsa da okuma yazması olmayan ya da küçük yaştaki çocuklar bunu fark etmeyebiliyor" diye konuştu.

#8
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

Bu tür maddelerin tüketilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, “Özellikle demir tozu veya demir oksit içeren ürünler bağırsaklarda ve sindirim sisteminde ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka tıbbi destek alınmalı" dedi. Üreticilere de çağrıda bulunan Manavoğlu, “Bu paketlerin kolay açılmasını önleyecek daha dayanıklı malzemeler kullanılabilir. Kolay yırtılmayan ambalajlar tercih edilmesi benzer olayların önüne geçebilir." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu: 'Uyarı yazısı çok küçük'

Ailelerin paketli gıda tüketiminde çocukları yalnız bırakmaması gerektiğini belirten Manavoğlu, “Ürünlerin içerisinden çıkan nem ve oksijen tutucular çocukların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılmalı. Çocukların bu tür ürünleri tüketirken mutlaka ebeveyn gözetiminde olması gerekiyor." dedi.

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