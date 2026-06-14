"UYARI YAZISI ÇOK KÜÇÜK" Ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu savunan Büyüközer, konuşmasına şöyle devam etti: "Paketin üzerinde 'yemeyiniz' ibaresi var ancak yazı çok küçük. Ben öğretmenim. Bu ürünlerin okul kantinlerinde de satıldığını duyuyorum. Birçok çocuk bu yazıyı okuyamaz, bazı çocukların okuma yazması bile yok.