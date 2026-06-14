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Gündem Kanada'da Türkler sokağa indi! Bizim çocuklara büyük destek
Gündem

Kanada'da Türkler sokağa indi! Bizim çocuklara büyük destek

Yeniakit Publisher
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Kanada'da Türkler sokağa indi! Bizim çocuklara büyük destek

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Maç öncesi Vancouver’da bir araya gelen Türk taraftarlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar, maç öncesi Vancouver'de A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için bir araya gelerek şehri ''Türkiye'' sesleriyle inletti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

 

ZORLU MAÇ 07.00'DE BAŞLAYACAK

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

 

VANCOUVER KIRMIZI-BEYAZ!

Tarihi maç öncesi Türk taraftarlarımız, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Vancouver'deki Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi. Sokakları kırmızı-beyaz renklere boyayan taraftarlarımız, çeşitli tezahüratlarla sokakları adeta Türkiye diye inletti.

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