Damla Taşkın’dan dikkat çeken Özgür Özel iddiası "Yurt dışına kaçabilir" sözleri gündem oldu
Gazeteci Damla Taşkın, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Taşkın'ın programda dile getirdiği iddialar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Mert Armağan'ın sunduğu programa konuk olan gazeteci Damla Taşkın, CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Özgür Özel'in siyasi geleceğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
"YURT DIŞINA KAÇABİLİR"
Programda konuşan Taşkın, Özgür Özel'in son dönemde karşı karşıya kaldığı tartışmalara işaret ederek, önümüzdeki süreçte sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.
Taşkın, Özgür Özel'in kamuoyuna açıkladığı programların dışında farklı planlar yapabileceğini öne sürerken, yurt dışına çıkabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"KABARIK DOSYALARI VAR" İDDİASI
Damla Taşkın, açıklamalarında Özgür Özel hakkında çeşitli iddiaların ve tartışma başlıklarının bulunduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde yeni dosyaların gündeme gelebileceğini ifade etti.
Taşkın'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CHP cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
GÖZLER CHP'DEKİ GELİŞMELERE ÇEVRİLDİ
CHP'de son dönemde yaşanan kurultay tartışmaları, parti içi ayrışmalar ve yargı süreçlerine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Damla Taşkın'ın programdaki açıklamaları da siyasi kulislerde yeni bir tartışma başlattı.
Özgür Özel veya CHP yönetiminden söz konusu değerlendirmelere ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor.
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