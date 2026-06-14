Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!
Küresel finans piyasaları ve enerji borsaları, Orta Doğu eksenli savaş endişelerinin yatışmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İşte tüm detaylar... ABD ile İran hattında kurulan pozitif iletişim, petrol fiyatları üzerindeki spekülatif baskıyı sona erdirdi. Stratejik Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kısıtlamasız olarak yeniden açılacağı haberleri, uluslararası piyasalarda Brent petrolün yüzde 4'e yakın değer kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu küresel tablo, doğrudan yerel akaryakıt fiyatlarını aşağı çeken bir mekanizmayı tetikledi.