Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!

İstanbul'un iki yakasında güncel rakamlar Günde milyonlarca aracın trafiğe çıktığı İstanbul'da bu indirim büyük bir ekonomik hacim yaratacak. Mevcut durumda Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 63.03 TL, motorin 66.41 TL ve LPG 31.99 TL seviyelerinden satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise rakamlar ufak farklarla benzin için 62.87 TL, motorin için 66.25 TL ve LPG için 31.39 TL olarak tabelalara yansımış durumda. Salı sabahından itibaren İstanbul'un her iki yakasındaki istasyonlarda motorin fiyatları, belirtilen mevcut rakamlar üzerinden 1,22 TL aşağı çekilmiş olacak. Metropolün yoğun ticari araç filoları, yüzde 4'lük Brent petrol düşüşünün bu somut faydasını depolarını doldururken hissedecek.