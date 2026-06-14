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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!

Küresel finans piyasaları ve enerji borsaları, Orta Doğu eksenli savaş endişelerinin yatışmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İşte tüm detaylar... ABD ile İran hattında kurulan pozitif iletişim, petrol fiyatları üzerindeki spekülatif baskıyı sona erdirdi. Stratejik Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kısıtlamasız olarak yeniden açılacağı haberleri, uluslararası piyasalarda Brent petrolün yüzde 4'e yakın değer kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu küresel tablo, doğrudan yerel akaryakıt fiyatlarını aşağı çeken bir mekanizmayı tetikledi.

#1
Foto - Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!

Mazot tabelalarında düşüş zamanı Enerji uzmanlarından ve piyasa yapıcılarından sızan bilgilere göre, söz konusu düşüş hızla iç piyasa dinamiklerine entegre ediliyor. Özellikle lojistik sektörünün temel gideri olan motorinde geniş çaplı bir fiyat kırılması gerçekleşecek. Salı gününden itibaren (pazartesi gece yarısı devreye girecek şekilde) motorinin baz fiyatında 4,88 liralık yüksek montanlı bir düşüş planlandı.

#2
Foto - Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!

Sistem içi dengeleme ve pompa fiyatı Mevzuat gereği 4,88 TL'lik devasa farkın tamamı tüketiciye yansıtılmıyor. Eşel mobil sistemi doğrultusunda, devletin vergi ayarlamaları yapılarak pompa satış fiyatlarına uygulanacak indirim miktarı net 1,22 TL olarak hesaplandı. İndirimin geri kalanı ÖTV havuzunda dengelenecek. Araçlarını benzinle kullanan sürücüler için ise bu hafta içi tabelalarda bir değişim gözlemlenmeyecek.

#3
Foto - Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!

İstanbul'un iki yakasında güncel rakamlar Günde milyonlarca aracın trafiğe çıktığı İstanbul'da bu indirim büyük bir ekonomik hacim yaratacak. Mevcut durumda Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 63.03 TL, motorin 66.41 TL ve LPG 31.99 TL seviyelerinden satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise rakamlar ufak farklarla benzin için 62.87 TL, motorin için 66.25 TL ve LPG için 31.39 TL olarak tabelalara yansımış durumda. Salı sabahından itibaren İstanbul'un her iki yakasındaki istasyonlarda motorin fiyatları, belirtilen mevcut rakamlar üzerinden 1,22 TL aşağı çekilmiş olacak. Metropolün yoğun ticari araç filoları, yüzde 4'lük Brent petrol düşüşünün bu somut faydasını depolarını doldururken hissedecek.

#4
Foto - Araç sahiplerini rahatlatacak haber geldi!

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