Trump yine şeytanlık peşinde! Anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve bölge ülkelerinin arabuluculuğuyla İran ile nükleer silahlara karşı tarihi bir anlaşmaya varıldığını ve bugün imza atılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nı açacak mutabakatın tamamen kendi başarısı olduğunu savunan Trump'a Tahran'dan sert yanıt geldi. İran basını, Trump'ın imza tarihi ısrarının arkasında yarın kutlayacağı 80. yaş günü için reklam yapma kurnazlığı yattığını ifşa ederek, yarın hiçbir metne imza atmayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen diplomatik temaslarda mutabakata varıldığını ve tarihi anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurması küresel siyasette bomba etkisi yarattı. Trump, söz konusu anlaşmayı nükleer silaha karşı örülmüş bir "duvar" olarak nitelendirirken; İran kanadı ise imza tarihi konusundaki bu ısrarın arkasında Trump'ın 80. yaş günü için planladığı bir "diplomatik kurnazlık" ve reklam kampanyası yattığını iddia ederek yarın herhangi bir imza atılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

TRUMP: "BU ANLAŞMA NÜKLEER SİLAHA KARŞI ÖRÜLMÜŞ BİR DUVARDIR

"Sosyal medya hesabı üzerinden yeni mutabakatın detaylarını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı (JCPOA) sert sözlerle hedef aldı. Obama’nın anlaşmasının İran’a nükleer silah için pürüzsüz bir yol açtığını savunan Trump, kendi hazırladığı metni şu sözlerle savundu:

"Barack Hüseyin Obama'nın İran ile yaptığı anlaşma, İran'ın altı yıl önce sahip olacağı ve çoktan kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay, güzel ve pürüzsüz bir yoldu. Benim İran ile yaptığım anlaşma ise bunun tam tersi, nükleer silaha karşı örülmüş bir duyardır. Aslında artık nükleer silah istemiyorlar ve satın alma, geliştirme veya başka bir yolla buna sahip olamayacaklar."

"HÜRMÜZ BOĞAZI HERKESE AÇILACAK, B-2'LERLE NÜKLEER TOZLARI ALACAĞIZ"

İmzaların atılmasının hemen ardından küresel enerji ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılacağını müjdeleyen Trump, geçmiş yönetimlerin aksine bu anlaşmada Tahran'a hiçbir nakit para ödenmeyeceğini vurguladı.

İran'ın yer altı tesislerindeki nükleer materyallerin akıbetine de değinen Trump, orduyu devreye sokacaklarını belirterek, "Uygun zamanda, her şey sakinleştiğinde, muhteşem B-2 bombardıman uçaklarımız ve onların parlak pilotları sayesinde batık granit dağlarının derinliklerine gömülmüş nükleer tozları gidip alacağız. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyreltip yok edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sürecin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı askeri seçeneklerin de masada olduğunu hatırlatan Trump, "Eğer bu süreç işe yaramazsa, umarım bir daha asla kullanılmak zorunda kalmayacak olan nihai alternatifimiz elimizin altındadır" uyarısında bulundu.

ABD BASINI: İMZA TÖRENİ ÇEVRİM İÇİ OLACAK

ABD merkezli haber sitesi Axios’un hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre; ABD ve İran heyetleri Pakistan, Katar, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütülen üç aylık zorlu müzakerelerin ardından yarın internet üzerinden bir araya gelecek. Çevrim içi yapılması planlanan bu toplantıda, aralarındaki ateşkesi 60 gün süreyle uzatacak, Hürmüz Boğazı’nı açacak ve nükleer programa ilişkin resmi müzakereleri başlatacak mutabakat zaptının imzalanması öngörülüyor. Yetkililer, imza töreninin tamamen "lojistik nedenlerle" internet üzerinden yapılacağını, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance liderliğindeki heyetin Trump’ın Fransa ziyareti öncesi ülkeye dönemeyecek olmasının bu kararda etkili olduğunu bildirdi.

İRAN'DAN JET YANIT: TRUMP'A DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ VERMEYECEĞİZ!

Trump'ın "Yarın imzalanıyor" açıklamalarına Tahran’dan adeta soğuk duş etkisi yaratan bir yanıt geldi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın müzakere heyetine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran yönetimi yarın herhangi bir metne imza atılmasını kesin olarak bloke etti.İran basını, Trump’ın imza tarihi olarak ısrarla yarını işaret etmesinin arkasındaki nedenin, ertesi gün kutlayacağı doğum günü olduğunu iddia etti. 14 Haziran 1946 doğumlu olan Trump, yarın 80. yaşına girerek ABD tarihinin görevdeki en yaşlı başkanı unvanını alacak.Tahran yönetiminin bu diplomatik manevranın farkında olduğunu belirten Fars Haber Ajansı, haberini şu sert ifadelerle noktaladı:“Yarının Trump’ın doğum günü olduğu göz önüne alındığında, İranlı yetkililer anlaşmanın yarın imzalanmasına izin vermeyecek. Onun bu tarihi sembolik olarak kendi lehine kullanmak ve olayı kendisi için bir reklam kampanyasına (doğum günü hediyesine) dönüştürmek amacıyla ısrarcı olduğu görülüyor. Ancak müzakere heyetimiz bu gizli planların farkındadır; metin henüz nihai aşamaya gelmemiştir ve bu tür bir medya ve törensel manevraya asla izin verilmeyecektir.”