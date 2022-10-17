Yalçın ağabeyi dualarla anıyoruz
Türk basın tarihinin cesur kalemlerinden karikatürist, şair, yazar ve aktör Yalçın Turgut Balaban’ı, Rahmet-i Rahman’a kavuşmasının 1’inci sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyoruz.
Faruk Arslan İstanbul
30 sene boyunca Akit Medya kadrosunda yer alan, rahmetli İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin kadim dostu, karikatürist, yazar, şair ve aktör Yalçın Turgut Balaban, ebediyete irtihalinin 1’inci senesinde rahmetle yâd ediliyor.
İstanbul’da Balabanzade ailesinin ferdi olarak dünyaya geldi. Erenköy Zihnipaşa İlkokulu’nu bitirdi. Saint Joseph Lisesi’nde başlayan orta öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümlerinde okudu. 1970’de mürebbisi mimar Cevad Ülger’in emrivakisi ile geldiği Bab-ı Ali’de kaldı.
Üstad'ın 'Candan evladı'
İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Yalçın Turgut, daha sonra Milli Gazete’de yer aldı. Nâm-ı diğer Cilet Kâmil-Bir garip devr-i alem-Matbûistan Tarihi gibi unutulmaz çizgi kuşaklara imza atarken yazılarını da müstear isimlerle yazdı. 1975 yılında, Gölge dergisini yayına hazırladı ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında yer aldı. Yeni Devir’de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini çizdi. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çalışma arkadaşı ve dostu oldu. Akıncı Güç döneminde Üstad Necip Fazıl’ın kitap-dergi formatında çıkardığı Raporlarda “Necip Fazıl ve Yeni Dostları” şeklinde sunduğu “Kadro”da yer aldı. Üstad’ın “Kanımdan değil canımdan evladım” hitabına muhatap olan Balaban, Kısakürek’in vefatına kadar Büyük Doğu aile kadrosundaydı. İslami Büyük Doğu Akıncıları (İBDA) Hareketi’nin kurucusu mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun da dava arkadaşı olan Balaban’ı Mirzabeyoğlu, “İBDA Çizeri” diye takdim ediyordu.
Ödüller, sanat koleksiyonları...
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen sergilerle eserleri Avrupa’da da sergilenen Yalçın Turgut, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Yılın Fikir Adamı ve Sanatçıları ödüllerinde Yılın Karikatüristi ödülünü aldı. Yurtiçi ve yurtdışı birçok ödüle sahip olan Yalçın Turgut’un eserleri yurtiçi ve dışında sanat merkezleri, galeriler ve şahıs koleksiyonlarında yer aldı.
Akit'in 'Can dostu'
Akit Medya ile yolu 20’nci asrın son döneminde kesişti. 1990 yılında Mustafa Karahasanoğlu’nun yayına hazırladığı haftalık Cuma dergisi kadrosuna katıldı. 1993’te daha sonra Akit ismini alan Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. Vakit gazetesinde “Bilal Kaya”, “Turgut Emin” gibi isimlerle köşe yazıları yazan Balaban, ünlü “Mümtaz Kaz” tiplemesini çizdi. Özellikle 28 Şubat sürecinde darbeci zorbalara yönelik Akit’teki karikatürleri büyük ses getirdi. Ölümüne dek çizgi yorumlarını Akit gazetesinde sürdüren Yalçın Turgut, aynı zamanda gazetemizde Yayın Kurulu Üyesi olarak üst düzey vazife icra etti. Beyin ve karaciğerinde oluşan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim 2021 yılında 70 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşan Yalçın Turgut Balaban’ın naaşı, 18 Ekim’de İstanbul Üsküdar’da Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Kandilli Kabristanı’na defnedilmişti.
Peşimizden gelecek hediye, bir Fatiha imiş...
Balaban’ın Kendime Kalan Şiirler isimli eserinden bazı satırlar şöyle:
“Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş,
Ne var ki kavrayanlar epeyce nadir imiş
Peşimizden gelecek en kıymetli hediye
Tam yürekten tek bir Fatiha imiş...”
Eserleri gençliğe ufuk çiziyor
Çizgilerini “Yalçın Turgut Karikatür Albümü” ile neşreden Balaban, “Kendime Kalan Şiirler”, “Suya Dair” ve “İnsana Dair” isimli eserin sahibi. Yeşilçam sinemasında da boy gösteren Yalçın Turgut Balaban, yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın yaptığı “Zeynepler Ölmesin” filminde rol almıştı.
Bilemem bu mısralardan haberin olacak mı
İşte müteveffa çizerimiz ve Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban’ın, merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’na hitaben yazdığı Mustafa isimli şiiri:
Ayrı da olsak, birlikte de, kavgamız birdi
Yoldaşız dile kolay, otuzbeş yıldan beri
Keyif aldım her zaman, arkadaş olmamızdan
Her zaman kardeşten de ileri tuttum seni
Dünyaya dair değilse gündemdeki mesele
Tek söz etmeden anlaştık, halin lisanı ile
Kirpiğimiz oynasa yeterdi anlamamıza
Ancak bunlardan anlaşırdı, iki kardeş bile
Bilemem bu mısralardan haberin olacak mı
Üç kuşaklık gelenek, benimle bozulacak mı
Sağ kalkacak mıyım beni biçtikleri masadan
Yollarımız bu dünyada tekrar buluşacak mı
Hayırlısı olsun diye duaya duracağım
Gitsem de bil, ötede bekliyor olacağım
Sevdiğinle olacaksın buyurmuş ya Yaradan
Seninle can kardeşim orada buluşacağım