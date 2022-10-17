Yalçın ağabeyi dualarla anıyoruz

Faruk Arslan İstanbul

30 sene boyunca Akit Medya kadrosunda yer alan, rahmetli İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin kadim dostu, karikatürist, yazar, şair ve aktör Yalçın Turgut Balaban, ebediyete irtihalinin 1’inci senesinde rahmetle yâd ediliyor.

İstanbul’da Balabanzade ailesinin ferdi olarak dünyaya geldi. Erenköy Zihnipaşa İlkokulu’nu bitirdi. Saint Joseph Lisesi’nde başlayan orta öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye bölümlerinde okudu. 1970’de mürebbisi mimar Cevad Ülger’in emrivakisi ile geldiği Bab-ı Ali’de kaldı.

Üstad'ın 'Candan evladı'

İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Yalçın Turgut, daha sonra Milli Gazete’de yer aldı. Nâm-ı diğer Cilet Kâmil-Bir garip devr-i alem-Matbûistan Tarihi gibi unutulmaz çizgi kuşaklara imza atarken yazılarını da müstear isimlerle yazdı. 1975 yılında, Gölge dergisini yayına hazırladı ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında yer aldı. Yeni Devir’de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini çizdi. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çalışma arkadaşı ve dostu oldu. Akıncı Güç döneminde Üstad Necip Fazıl’ın kitap-dergi formatında çıkardığı Raporlarda “Necip Fazıl ve Yeni Dostları” şeklinde sunduğu “Kadro”da yer aldı. Üstad’ın “Kanımdan değil canımdan evladım” hitabına muhatap olan Balaban, Kısakürek’in vefatına kadar Büyük Doğu aile kadrosundaydı. İslami Büyük Doğu Akıncıları (İBDA) Hareketi’nin kurucusu mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun da dava arkadaşı olan Balaban’ı Mirzabeyoğlu, “İBDA Çizeri” diye takdim ediyordu.

Ödüller, sanat koleksiyonları...

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen sergilerle eserleri Avrupa’da da sergilenen Yalçın Turgut, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Yılın Fikir Adamı ve Sanatçıları ödüllerinde Yılın Karikatüristi ödülünü aldı. Yurtiçi ve yurtdışı birçok ödüle sahip olan Yalçın Turgut’un eserleri yurtiçi ve dışında sanat merkezleri, galeriler ve şahıs koleksiyonlarında yer aldı.

Akit'in 'Can dostu'

Akit Medya ile yolu 20’nci asrın son döneminde kesişti. 1990 yılında Mustafa Karahasanoğlu’nun yayına hazırladığı haftalık Cuma dergisi kadrosuna katıldı. 1993’te daha sonra Akit ismini alan Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. Vakit gazetesinde “Bilal Kaya”, “Turgut Emin” gibi isimlerle köşe yazıları yazan Balaban, ünlü “Mümtaz Kaz” tiplemesini çizdi. Özellikle 28 Şubat sürecinde darbeci zorbalara yönelik Akit’teki karikatürleri büyük ses getirdi. Ölümüne dek çizgi yorumlarını Akit gazetesinde sürdüren Yalçın Turgut, aynı zamanda gazetemizde Yayın Kurulu Üyesi olarak üst düzey vazife icra etti. Beyin ve karaciğerinde oluşan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim 2021 yılında 70 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşan Yalçın Turgut Balaban’ın naaşı, 18 Ekim’de İstanbul Üsküdar’da Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Kandilli Kabristanı’na defnedilmişti.

Peşimizden gelecek hediye, bir Fatiha imiş...

Balaban’ın Kendime Kalan Şiirler isimli eserinden bazı satırlar şöyle:

“Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş,

Ne var ki kavrayanlar epeyce nadir imiş

Peşimizden gelecek en kıymetli hediye

Tam yürekten tek bir Fatiha imiş...”

Eserleri gençliğe ufuk çiziyor



Çizgilerini “Yalçın Turgut Karikatür Albümü” ile neşreden Balaban, “Kendime Kalan Şiirler”, “Suya Dair” ve “İnsana Dair” isimli eserin sahibi. Yeşilçam sinemasında da boy gösteren Yalçın Turgut Balaban, yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın yaptığı “Zeynepler Ölmesin” filminde rol almıştı.

Bilemem bu mısralardan haberin olacak mı

İşte müteveffa çizerimiz ve Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban’ın, merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’na hitaben yazdığı Mustafa isimli şiiri:

Ayrı da olsak, birlikte de, kavgamız birdi

Yoldaşız dile kolay, otuzbeş yıldan beri

Keyif aldım her zaman, arkadaş olmamızdan

Her zaman kardeşten de ileri tuttum seni

Dünyaya dair değilse gündemdeki mesele

Tek söz etmeden anlaştık, halin lisanı ile

Kirpiğimiz oynasa yeterdi anlamamıza

Ancak bunlardan anlaşırdı, iki kardeş bile

Bilemem bu mısralardan haberin olacak mı

Üç kuşaklık gelenek, benimle bozulacak mı

Sağ kalkacak mıyım beni biçtikleri masadan

Yollarımız bu dünyada tekrar buluşacak mı

Hayırlısı olsun diye duaya duracağım

Gitsem de bil, ötede bekliyor olacağım

Sevdiğinle olacaksın buyurmuş ya Yaradan

Seninle can kardeşim orada buluşacağım