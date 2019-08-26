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Yalçık Koşukavak: "Genç oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, çok önemli galibiyet aldıklarını, genç oyuncuları alnından öptüğünü söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:10
Yalçık Koşukavak: "Genç oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, çok önemli galibiyet aldıklarını, genç oyuncuları alnından öptüğünü söyledi.


Yeşil-beyazlılar, sahasında konuk ettiği Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Öncelikle çok önemli galibiyetti. Tüm Bursa, şehri Bursaspor camiası için önemliydi. Genç oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum. Hafta başında oyunculara Akhisarspor’un sadece kanat hücumu yaptığı, merkezden fazla etkili olmadığını anlattık. Onların ortayla yapacağı oyunları oyuncularım kesti. Oyuncularım taktiksel anlamda benim senaryolarımı ve teorilerimi hayata geçirdiler. Teknik adamlar senaryo yazalar, oyuncular oynar. Hepsini tebrik ediyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.



"Oyuncuları korumalıyız"


"Bu takım şampiyonluğa oynamak istiyorsa 11 oyuncuya ihtiyaç var" diyen Koşukavak, şu açıklamayı yaptı:


"Bu oyunculara haksızlık etmemek lazım. Onlar genç oyuncular. Sahip çıkmamız lazım. Ben bugünkü takıma şampiyonluğa oynar dersem gerçek dışı, doğru olmaz. Oyuncuyu korumalıyız. Ozan 2001 doğumlu. Bir hamle hatası sarı kart, bir hamle hatası gol, bir hamle hatası kırmızı kart. Ben onu kazanmak için mücadele ediyorum. Bugün daha kötü skor olsaydı, benim neler yaptığımı biliyor musunuz. 3 puan bu oyunculara öz güven. Büyük camiaların umutsuzluk diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey varsa ya büyük değilseniz, yada büyüklüğünüz unutulmuştur. Ben elimden ne geliyorsa uyumadan 24 saatse 24 saat böyle güzide camiaya hizmet etmek onurdur. Bir şeyleri inşa ederken güçlü olmak zorundasınız. Bursaspor forması çok kıymetli ve ağır. Onları taşıyacakların da deneyime ve tecrübeye sahip olması lazım. Bu takım yine maç kazanır, kaybedebilir."



"Ali Akman çok akıllı bir oyuncu"


Ali Akman ile ilgili soruya Koşukavak, "Futbolda, antrenman yaşı diye bir şey var. Ali Akman, şuanda bu ligde 90 dakika oynayacak seviyede değil. Kendisi çok akıllı. Bana çok inanıyor. Ben söylersem yapıyor. Bende ona inanıyorum. Oyuncu, size bir bölüm oynar. Shehu, iki aydır Afrika kupasında sakat, arka adalesinden. Geçen hafta oynatamadık. Bugün 45 dakika ona rica ettim. Ali Akman gol attı ve öz güven kazandı. Zaman zaman kullanacağım. Ama sürekli 11 oyuncusu olarak beklemek ona da haksızlık" diye cevapladı.



"Taktikçi antrenörüm"


Transferin kolay olmadığına değinen Koşukavak, "Oyuncuya ihtiyacımız var. Bugün sadece 3 puan aldık. TFF 1. Lig’de deneyimli takımlar var. Sezonunun ortalarına doğru şampiyonluğa oynayacak takımlar daha zor oluyor. Bugün 5 oyuncu Eskişehir’de pat oynasın diye bir şey söz konusu değil. Gelen oyuncuların fiziksel durumu nedir. Öğrenmek için fedakar olmak lazım. Sürekli bir şeyler gösteriyorum. Taktiksel anlamda taktikçi antrenörüm. Gelen oyuncuları görmem lazım. Şartlara göre kullanabilirim" açıklamasını yaptı.



Akhisarspor cephesi


Müsabakayı değerlendiren Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok zorlu bir deplasmana gelmiştik. Belki oyuncu bazında genç oyuncular vardı, ama müthiş taraftar desteği vardı. Özellikle maçın ikinci yarısında istediğimizin tersi oyun oynandı. Rakip koşan ve genç takımdı. Biz onlara karşı aynı mücadeleyi veremedik. Bu ligde koşmazsan, mücadele etmezsen puan alamazsın. Maçın ilk yarısında Bursaspor, daha çok isteyen, önde baskı yapan, ikili mücadeleleri kazanan takımdı. Çıkarken kaptırdığımız topla gol yedik. İkinci yarı çift santrofara döndük. İki forvetle, rakibin alanına yıkıp, orada oynamak istedik. İkinci yarı daha iyi oynamaya başladık. Beraberliği yakalayabilirdik. Pozisyonu bulduk ama atamadık. İkinci golü yedikten sonra iki santroforla devam ettik. 2-1’i yakaladıktan sonra oyun üstünlüğü bizdeydi ama o golü atamadık. 10 kişi kaldıktan sonra Burhan’ın vurduğu kafa gol olsa maç berabere bitebilirdi" diye konuştu.



"Ligin başında böyle tokat yemek çok iyi oldu"


"Ligin başında böyle tokat yemek çok iyi oldu" diyen Altıparmak, şunları söyledi:


"Bu ligde belki hedef takımların içindeyiz. Ama hedef takım gibi oynamalıyız. Rakibimiz daha çok koştu, daha çok istedi. Bursaspor, taraftarı çok iyi destek verdi. Ligin ilk haftalarını kayıpsız geçmek istiyorduk. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var. Ligin başında böyle tokat yemek iyi."



"Bursaspor’un gençlerine bayıldım"


Bursaspor’un gençlerine bayıldığını anlatan Altıparmak, "Bursaspor’un bütün gençlerine bayıldım. Çok iyi oynadılar. Gençlerin hep böyle oynamasına çok seviniyorum. Genç futbolculara Türk futbolunun çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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