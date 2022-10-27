Yalansavar dosya: Sözcü'nün 'Antakya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin kaderini Suriyeliler belirleyecek' yalanı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) toplam üyeler içerisinde %13 oranında yer edindiği öne sürülen Suriyeli işletmecilerin, başkanlık seçimlerinde büyük etkiye sebep olacağı iddiası gündeme geldi.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

16 Ekim'de Twitter'daki bazı hesaplardan, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek Antakya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimleriyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bazı kullanıcılar ATSO'nun 6600 aktif üyesinin bulunduğu ve üyelerden 852'sinin Suriyeli olduğunu öne sürdü. Suriyelilerin başkanı belirleyebilecek güçte olduğu ve gelecekte ATSO'nun yönetimini ele alabilecekleri yazıldı.

Öne sürülen sayı ve diğer bilgiler haber siteleri ve gazeteler tarafından haberleştirildi. Hatay'daki her 100 şirketten 13'ünün Suriyelilere ait olduğu yönünde içerikler yayımlandı.

Suriyeli şirketlerin kazanacak adayı belirleyebilecek pozisyonda olduğu savunuldu. ATSO'ya kayıtlı işletmelerin %13'ünün Suriyelilere ait olduğu öne sürüldü. Benzer ifadeler çok sayıda haber sitesinde kaynak gösterilmeden paylaşıldı.

BULGULAR

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaların gündeme gelmesinin ardından konuyla ilgili araştırmasını tamamladı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle temasa geçildi. ATSO'da toplam kaç üyenin kayıtlı olduğu, bunların kaçının aktif olduğu, kayıtlı olan şirketlerden kaçının Suriyeli veya yabancı uyruklu kişilere ait olduğu sorularına dair resmi rakamları talep etti. ATSO'ya kayıtlı işletmeler içerisindeki yabancıların oranı belirlendi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'na resmi olarak 6600 değil, 11498 işletme kayıtlı olduğu öğrenildi. Bu şirketlerden 7130 şirketin 5 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde oy kullanacağı belirlendi.

Kentte yabancılar tarafından işletilen ve ATSO'ya üye işletme sayısının 852 değil, 537 olduğu bildirildi. ATSO'ya kayıtlı toplam işletmelerin içerisinde yabancılarının oranının %13 değil, %4,7 olduğu tespit edildi.

ATSO'ya kayıtlı ve seçimde oy kullanacak olan 7130 şirkette, yabancıların oranı ise %7,5 olarak tespit edildi. Anadolu Ajansı Teyit hattı, iddiayı haberleştiren gazetelerdeki bazı editör/muhabirlere konuyla ilgili öne sürdükleri iddiayı hangi kaynağa dayandırdıklarını sordu.

Habere dayanak oluşturulan bilgilerin, ATSO'da görevli koordinatör tarafından verildiği ifade edildi. Ancak Antakya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde herhangi bir koordinatörlük makamı olmadığı, bu görevi kimsenin yürütmediği belirlendi.

Ayrıca, ATSO yetkilileri, iddiayı haberleştiren gazete ve haber sitelerinden hiçbirinin resmi olarak iletişime geçip, kayıtlı işletme sayısı ve bu işletmelerden kaçının yabancı uyruklu olduğuna dair bilgi talep etmediğini açıkladı.

BULGU SETİ

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'na 6600 değil, 11498 işletme kayıtlı. Bu işletmelerden 537 tanesi, aralarında Suriyelilerin de olduğu yabancılara ait.

Yabancıların kayıtlı işletmelere oranı %4,7 olarak belirlendi.

ATSO'ya kayıtlı şirketlerden 7130'u 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde oy kullanacak.

Oy kullanacak işletmeler içerisinde yabancıların oranı %13 değil 7,5 olarak tespit edildi.

İddiayı gündeme getiren gazete ve haber siteleri Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na kaynak göstermedi. Ayrıca ATSO yetkilileri, herhangi bir muhabir veya editörün resmi rakamları öğrenmek için kendileriyle temasa geçmediğini açıkladı.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 6600 üyesi olduğu, bunların 852'sinin Suriye vatandaşı olduğu ve başkanlık seçimlerinde oy kullanacağı iddiası gerçek değil.