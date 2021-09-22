Yalanlarla 1 milyon Iraklıyı öldürdün

Dünyanın başbelası Amerika’nın İslam coğrafyalarında sebep olduğu katliam ve insanlık dışı vahşetler hafızalardaki yerine korurken dün Washington yönetiminin yalanlarla bir devleti nasıl işgal ettiğini bir Amerikalı asker haykırdı. Irak’ta savaşan eski ABD askeri Michael Prysner, 2001-2009 döneminde ABD Başkanı olan George Walker Bush’un Kaliforniya eyaletine bağlı Beverly Hills kentinde yaptığı konuşmayı protesto ederek, eski başkana şok yaşattı.



Bush’un konuşma yaptığı toplantıya giren Prysner şu ifadeleri kullandı: “Bay Bush, söylediğin yalanlar nedeniyle 1 milyon Iraklının ölümünden sorumlusun, ne zaman bunun için özür dileyeceksin? Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu, 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olduğu ve tehdit olduğuna dair yalan söyledin. 2003’te beni (asker olarak) Irak’a gönderdin. Arkadaşlarım orada öldü. Hepsi senin yalanların yüzünden. Pişmanlık ifade et ve özür dile.”



Michael Prysner Bush’u protesto eden konuşması nedeniyle sert bir müdahaleyle karşılaştı ve dışarı çıkarıldı. Prysner dışarıda eylemine ve savaş karşıtı çalışmalarına dair bilgi verdi. ABD’li asker, “Bush’un yasadışı işkenceye doğrudan yetki vermesinden Afganistan’daki sivillerin bombalanmasına kadar suç dosyası, Irak’a getirdiği kâbus, modern çağın en büyük vahşeti olarak kabul edilmelidir” dedi.

Kitli imha silahı yalan çıktı

ABD 2003’te Irak’ı kitle imha silahına sahip olduğu, 11 Eylül saldırılarının organizesinde yer aldığına dair suçlamaları gerekçe göstererek işgal etmişti. Irak yönetimi bu iki iddiayı da yalanlamıştı. Fakat bu iki suçlamaya dair de bir delil sunulmamış, işgalin ardından Irak’ta herhangi bir kitle imha silahı bulunamamıştı.

20 yaşında işgale katıldı

2001’de 18 yaşında ABD askeri olan Michael Prysner 2003’te 20 yaşındayken Irak’ın işgaline katılan ABD’li askerlerden biriydi. Savaş esnasında Irak’ın işgalinin haksız olduğuna, ABD’nin Iraklılara zulmettiğine karar veren Prysner istifasını istemiş ve 2005’te ordudan ayrılmıştı. ABD’ye dönen Prysner bu tarihten itibaren ülkesinin Irak ve Afganistan başta olmak üzere diğer coğrafyalara açtığı savaş ve giriştiği işgallerin sona erdirilmesi için çeşitli çalışmalarda bulunuyor.