Yalanları yüzünden sandığa gömüldüler ama hala uslanmadılar!
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt, HDP'li Mehmet Tiryaki'nin "Seçim sonucunu etkilemedi" açıklamasında karşın, HÜDA PAR'ın iki milletvekili kaybettiğini iddia etti.
İP'li Bozkurt, "Türkiye genelinde Sandıkların Islak imzalı tutanakları ile YSK verileri birbirini tutmuyor. Yapılan itirazlar sonucu Akp listelerinden seçilen 2 adet Domuzbağcı Hüdapar Milletvekili meclisten gönderildi. Er veya Geç gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." yalanını öne sürdü.
Bozkurt'un sözlerine inanan zeka seviyesi yerlerde sosyal medya kullanıcıları da gündem oluşturdu.
İtiraz sahibi HDP adına konuşan Mehmet Tiryaki ise, “Herhangi bir kentte milletvekili dağılımına etki edecek kadar bir sonuç yok.” dedi.