Yalanları yüzünden sandığa gömüldüler ama hala uslanmadılar!

İP'li Bozkurt, "Türkiye genelinde Sandıkların Islak imzalı tutanakları ile YSK verileri birbirini tutmuyor. Yapılan itirazlar sonucu Akp listelerinden seçilen 2 adet Domuzbağcı Hüdapar Milletvekili meclisten gönderildi. Er veya Geç gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." yalanını öne sürdü.

Bozkurt'un sözlerine inanan zeka seviyesi yerlerde sosyal medya kullanıcıları da gündem oluşturdu.

İtiraz sahibi HDP adına konuşan Mehmet Tiryaki ise, “Herhangi bir kentte milletvekili dağılımına etki edecek kadar bir sonuç yok.” dedi.