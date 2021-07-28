Yalanınız batsın sahtekarlar! Yeni Akit’in haberi enselerine şamar gibi indi

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BirGün ve Sözcü gibi besleme medya organları, iki gündür somut verileri çarpıtarak rezil haberlere imza atıyor. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söyleyen iki paçavra, imam hatip liselerinin tercih edilmediğini ileri sürerek gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Özellikle imam hatip orta okullarından mezun olan çocukların fen liselerine yöneldiği ve imam hatipten devam etmediğini ileri süren BirGün ve Sözcü, imam hatiplerdeki doluluk oranlarının yüzde 98 olduğu gerçeğini bir kenara bırakarak yüzde 2’lik kısım üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor.

Gazeteniz Yeni Akit’in de bugünkü haberi tüm gerçekleri gözler önüne serdi. “Haçlı'nın fonladığı besleme medyanın iddiaları baştan sonra yalan” denilen haberde, “Birgün, Cumhuriyet ve Oda TV'nin aralarıdna bulunduğu solak medyanın; İmam hatiplere rağbet olmadığı, imam hatiplilerin bile İHL'leri seçmediği yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğu, imam hatip liseleri için ayrılan 36 bin 982 öğrenci kontenjanından 36 bin 343'ünün daha ilk tercihte dolduğu öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, besleme solak medyanın yalanları da masaya yatırıldı.

İmam hatip düşmanı medya organlarının yalanını ortaya koyan Ali İhsan Karahasanoğlu, aynı zamanda içinde bulundukları çelişkili duruma da dikkat çekti.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ben de o zaman diyorum ki, devlet yeterince imam hatip lisesi açmamış. Eğer daha fazla açmış olsaydı, imam hatibin orta kısmını tercih eden çocuklar, lisede de fen lisesi istiyorsa (sayısal bölümü kast ederek) imam hatip içindeki fen lisesini tercih ederdi. Son yıllarda imam hatiplerde sözel- sayısal diye ayrımlar yapılıyor. Normal klasik fen liseleri düzeyinde imam hatipler içinde bölüm açılmış olsaydı, fene ağırlık vermek isteyen çocuk onu tercih edecekti. İmam hatip içinde fen lisesi olmadığı için çocuk mecburen gidiyor.

Burada tabi şunu da hatırlatmamız lazım. Sonuç itibariyle imam hatiplileri sürekli bağnaz, yobaz, at gözlüklü gibi gösteriyorlar. Bakın imam hatip orta kısmında okuyan çocuklar mezun olduktan sonra bir arayış içinde. Bir baskı, diktatörlük yok. Fen lisesine gitmek istiyor. Aile de buna onay veriyor. Özgür bir ortam var ki imam hatibin orta kısmında...”