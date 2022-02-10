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Gündem Yalanı mahalle muhtarı da ifşa etti ‘Böyle yalan görmedik’
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Yalanı mahalle muhtarı da ifşa etti ‘Böyle yalan görmedik’

Muhalefetin 'donarak öldü' yalanı mahalle muhtarı tarafından da yalanlandı. Görgü Camisi Mahallesi Muhtarı Mustafa Talip Uyaroğlu, kalp krizinden ölen Ramazan Nazlı'nın evinin elektriğini engelli kadrosundan devlet ödediğini de söyledi. Ramazan Nazlı'nın babasının 6 yıl önce vefatının ardından Ramazan'ın evlerini elektriğini devlet ödemeye başladı. Devletimizin engelli vatandaşımızın yanında" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:41:00 -
Yalanı mahalle muhtarı da ifşa etti ‘Böyle yalan görmedik’

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Görgü Camisi Mahallesi'nde, evinde cesedi bulunan Ramazan Nazlı'nın, donarak öldüğü yalanına mahalle muhtarı Mustafa Talip Uyaroğlu sert tepki gösterdi. Yalvaç'ta elektrik kesintisinin yaşanmadığını da belirten Uyaroğlu, "Önce Yalvaç'ta elektrikler kesilmiş, vatandaş mağdur olmuş yalanını ortaya attılar.

Bu tutmayınca Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğünü söylediler. Bu kuyruklu yalandır. Babam Ali Arslan Uyaroğlu 40, ben de 33 yıl olmak üzere 73 yıllık muhtarlık hayatımızda böyle yalan görmedik.

Ölüm nedeni kalp krizi. Evinin elektriği de engelli olduğu için, babası 6 yıl önce ölünce, devlet tarafından ödenmeye başlandı. Evin altını kontrol ettik. Kömür ve odun dolu. İnsan bu yalanı söylerken utanır. Bir vakıf 3 öğün sıcak yemek getiriyor. Ölümü üzerinden siyaset yapılması, en basit tabir ile vicdansızlık" dedi. Tekstilci oğlu Bülent Nazlı ise "Acımızı yaşayamadık. Bu yalanların hesabını hukuk önünde soracağım. Ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı" diye konuştu.

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