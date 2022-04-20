Yalancıların kuyruğuna takıldı böyle oldu! Ali Babacan'dan bir tokat da Ahmet Davutoğlu'nun elemanına

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Türkiye'nin vizyon projelerine karşı çıkan Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yine bir yalanla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine çamur atmaya kalkıştı.

Utanmadan sıkılmadan "Türk Telekom'un özelleştirilmesi ile yolsuzluk ve soygun yapıldı" yalanını ortaya atarak fonladıkları medyayla kamuoyuna servis ettiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kuyruğuna Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun elemanı Abdullah Güzeldülger de takıldı.

Bir dönem AK Parti'nin makam verip TMSF yöneticisi yaptığı Abdullah Güzeldülger, Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi'ne geçince 15 yıldır süregelen Türk Telekom yalanını ortaya attı. 4 yıl önce Türk Telekom'un yalanladığı iftirayı utanmayarak yeniden dillendiren Güzelgülder, "Türk Telekom soyuldu, dönemin yöneticilerinin hepsi yargılanmalı." dedi.

Utanmadan sıkılmadan tüm Türkiye'nin gözü önünde yalan söyleyen Kılıçdaroğlu ve Akşener'i tokatlayan ittifak ortaklar Babacan, bir tokat da Davutoğlu'nun elemanı Güzeldülger attı.

Ali Babacan Türk Telekom ile ilgili yaptığı açıklamada "Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özelleştirildi. 6,5 milyar dolar nakit para aldı devlet buradan. Bu paranın hepsi yurtdışından geldi Türkiye'ye. Yani paranın yokluğunda o dönem Türkiye'ye 6,5 milyar dolar nakit para geldi. Dolayısıyla çok büyük bir para. Mülk devletin, tapu devletin, altyapı, sistem ve kablolar hepsi devletin... Özel sektöre geçince daha verimli çalışıyor çalışıyor ve daha çabuk kâra döndürüyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyor, bir 10 bin kişi daha alıyor. Dolayısıyla zarar ediyor. Zararı da bütün milletten topladığı vergilerle karşılıyorsun. Özelleştirme silmece doğru yada silmece kötü değil. Akıllıca yapmak lazım." ifadelerini kullandı.