Yalancı uzmanlara mutlaka dikkat edin

Soru: 2006 tarihinde SSK emeklisi oldum. 6450 gün prim ödedim. Bunun 5200 günü ise denizcilik sektöründe yıpranmalı işte gerçekleşti. 10 gün önce yıpranmalı emeklilerin maaşının eksik ödendiğini, SGK’ya müracaat edersem maaşımın artacağını duydum. Devletimizin hata yapacağına ihtimal vermiyorum ama tereddüt yaşadım. Konunun doğrusunu açıklar mısınız? Hayati N.

Cevap: 1 Ekim 2008 öncesinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 5’inci maddesinde itibari hizmet süresi zammı yani yıpranma düzenlemesi bulunmakta. Düzenlemeye göre yıpranmalı işlerde çalışanların sigortalılık süresine yıpranma süresi eklenmekte ve ayrıca emeklilik yaşından da indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla bu sigortalılık süresi ekleme ve yaştan indirim sadece sigortalının daha önce emekli olabilmesine imkan sağlıyor. 1 Ekim 2008 tarihi öncesi yıpranmalar, Kanun gereği prim gününe eklenmediği için maaş miktarına bir etkisi olmuyor. Özellikle seçim dönemlerinde emeklilerin kafasını bilinçli olarak karıştıran “uzman kılıklı madrabazlara” itibar etmemek gerekiyor.