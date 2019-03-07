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Yalancı uzmanlara mutlaka dikkat edin

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun yıpranmalı emekli maaşına ilişkin gazetemize ilettiği soruyu cevaplandırdı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:08
Yalancı uzmanlara mutlaka dikkat edin

Soru: 2006 tarihinde SSK emeklisi oldum. 6450 gün prim ödedim. Bunun 5200 günü ise denizcilik sektöründe yıpranmalı işte gerçekleşti. 10 gün önce yıpranmalı emeklilerin maaşının eksik ödendiğini, SGK’ya müracaat edersem maaşımın artacağını duydum. Devletimizin hata yapacağına ihtimal vermiyorum ama tereddüt yaşadım. Konunun doğrusunu açıklar mısınız? Hayati N.

Cevap: 1 Ekim 2008 öncesinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar  Kanunu’nun ek 5’inci maddesinde itibari hizmet süresi zammı yani yıpranma düzenlemesi bulunmakta. Düzenlemeye göre yıpranmalı işlerde çalışanların sigortalılık süresine yıpranma süresi eklenmekte ve ayrıca emeklilik yaşından da indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla bu sigortalılık süresi ekleme ve yaştan indirim sadece sigortalının daha önce emekli olabilmesine imkan sağlıyor. 1 Ekim 2008 tarihi öncesi yıpranmalar, Kanun gereği prim gününe eklenmediği için maaş miktarına bir etkisi olmuyor. Özellikle seçim dönemlerinde emeklilerin kafasını bilinçli olarak karıştıran “uzman kılıklı madrabazlara” itibar etmemek gerekiyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:08
  1. SSK emeklisi
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  4. yıpranmalı emeklilerin maaşı
  5. SGK
  6. Sosyal SigortalarKanunu
  7. hizmet süresi zammı
  8. yıpranma düzenlemesi
  9. yıpranmalı işler
  10. sigortalılık süresi
  11. yıpranma süresi
  12. emeklilik yaşı
  13. emekli
  14. seçim dönemleri

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