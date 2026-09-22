Yalancı Trump bizi temsil etmiyor! BM zirvesi öncesi Trump’a protesto
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya genelinde sergilediği eşkıyalık ve küstahça açıklamaları ile kendi vatandaşlarının bile tepkisini çeken Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu öncesi protesto edildi. BM’nin bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, Trump fotoğraflarının yanında "Trump bizi temsil etmiyor", "Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıdı.
ABD’de Donald Trump’a tepkiler artıyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlarken Trump karşıtları BM’nin bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenledi.
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, ABD’nin New York kentinde bugün başlıyor. Görev süresi 31 Aralık’ta sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son kez açılış rolünü üstleneceği Genel Kurul görüşmeleri öncesi eylemciler de sokaklardaki yerini aldı. BM’nin bulunduğu caddenin bir arka sokağı 2. Cadde’de Trump karşıtı göstericiler bir araya geldi. Eylemciler arasında bir grup, Trump fotoğraflarının yanında "Trump bizi temsil etmiyor", "Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıdı.
Bölgede güvenlik önlemlerini arttıran polis, girişlere izin vermiyor.