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Yalancı su böreği nasıl yapılır?

Pek çok kişi tarafından sevilen su böreğini pratik ve kolay bir yolla yapmak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:40
Yalancı su böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

8 kişilik

6 adet yumurta

6 adet yufka

1 litre süt

1,5 çay bardağı zeytinyağı

250 gram kaşar loru

100 gram tereyağ

YAPILIŞI:

Derin bir kapta yumurtaları çırpalım, içerisine süt ve yağı ilave edip, bir çatal yardımıyla çırparak karıştıralım.

Hazırladığımız bu karışımdan 2 su bardağı kadarını bir kenara ayıralım. Fırın tepsinin dibini yağlayalım ve yufkalardan birisini buruşturarak tepsinin dibine yaydıktan sonra bir yufkayı alalım ve hazırladığımız karışıma hızlıca batırıp çıkartalım ve yine buruşturarak tepsiye serdiğimiz diğer yufkanın üzerine serelim.

Peyniri 4’e paylaştıralım ve bir parçasını tepsideki yufkaların üzerine serpiştirelim, ardından kala karışımı 4’te 1’ini de bu peynirlerin üzerine gezdirerek dökelim.

Böylece hızlıca ıslatıp tepsiye döşediğimiz yufkaların her seferinde üstlerine peynir ve yumurtalı karışımdan dökerek tüm yufkaları bitirelim.

En üstteki yufkanın üstüne sadece bir kenara ayırdığımız 2 su bardağı karışımı dökelim ve tereyağını parçalayarak üstüne serpelim.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırınımızda, kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirelim.

Afiyet olsun...

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:40
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